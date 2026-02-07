Japonsko opantala „sanamánia“. Pred voľbami idú na odbyt kabelky alebo perá, ktoré používa premiérka

Takzvané „sanakacu“, ktoré by sa dalo voľne preložiť ako „sanamánia“ odvodzujúce sa od mena tejto 64-ročnej konzervatívnej premiérky, by jej mohlo dať rozhodujúci mandát a umožniť jej uskutočniť plány zamerané na oživenie upadajúcej ekonomiky. Podľa prieskumov verejnej mienky by vládna koalícia mohla vďaka ministerskej predsedkyni získať až 300 kresiel v 465-člennej dolnej komore.
Ešte prekvapivejšia je podľa agentúry obľuba tejto konzervatívnej političky u voličov do 30 rokov, ktorá presahuje 90 percent. Jej celková popularita sa potom pohybuje okolo 60 percent.
Takanoriho Kobajašiho, riaditeľa spoločnosti Hamano vyrábajúcu čiernu koženú kabelku za 900 dolárov, ktorú Takaičiová pravidelne nosí, šokovali mladí ľudia predbiehajúci sa v nákupe tohto doplnku. „Kabelku obvykle kupujú ľudia od 40 do 50 rokov. Ale odvtedy, čo sa (Takaičiová) stala známou, najskôr vďaka sociálnym sieťam, vidíme veľký záujem zo strany zákazníkov medzi 20 až 30 rokmi,“ povedal Kobajaši.
Trojnásobný predaj
Podobný rozruch medzi Japoncami vyvolalo aj ružové guľôčkové pero, ktorým si politička robí poznámky v parlamente. Podľa jedného z predajcov sa pero predáva trikrát viac od jesene, kedy sa Takaičiová postavila na čelo vlády. Nárast v predajoch zaznamenal aj výrobca krevetových ryžových sušienok, ktoré premiérka držala v ruke pri jazde vlakom.Čítajte viac Trump rozdáva politické požehnania: podporil Takaičiovú a jeho „absolútnu podporu“ má aj Orbán
Takaičiová si na sociálnych sieťach vybudovala takú popularitu, že zatienila súpera ako vo svojej Liberálnodemokratickej strane (LDP), tak v opozícii. Na sociálnej sieti X ju sleduje 2,6 milióna ľudí, zatiaľ čo líder opozície Jošihiko Noda má okolo 64 000 sledujúcich.
Jej internetové príspevky vynikajú v obvykle usadenej japonskej politike, napísal Reuters, ktorý ako príklad spomenul bubnovanie s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom alebo spievanie narodeninovej piesne talianskej premiérke Giorgii Meloniovej v jej rodnom jazyku.
„Mnoho mladých je dnes na sociálnych sieťach a myslím si, že medzi nimi rastie konzervatívne myslenie,“ povedala 32-ročná Haruka Okujamaová, ktorá z kabelky vytiahla časopis, ktorý si kúpila len kvôli premiérke na obálke. „Má jasný a rozhodný spôsob vyjadrovania. Komunikuje jasne a konštruktívne a myslím, že táto energia má u mladých ľudí ohlas,“ doplnil 24-ročný Takeo Fudžimura.
Niektorí sa však ešte nerozhodli, koho budú voliť. Ako hlavný problém vidia rastúce ceny a pokles jenu, ktorý je podľa Reuters čiastočne vyvolaný premiérkinými sľubmi veľkorysých fiškálnych opatrení.
„Aj skromné víťazstvo by podčiarklo, ako Takaičiová osobná charizma samo o sebe oživila osud strany, ktorej dlhá vláda sa rýchlo chýlila ku koncu. Zdá sa, že sila jej osobnosti presahuje politiku,“ povedal David Boling zo spoločnosti The Asia Group, ktorá sa zaoberá strategickým poradenstvom.