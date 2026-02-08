Veľké prepúšťanie v denníku Washingon Post. Riaditeľ odstupuje, protesty proti majiteľovi Bezosovi

Lewis sa dva roky snažil zvrátiť finančné straty denníka. Jeho riadenie však ostro kritizovali čitatelia aj zamestnanci. Lewisa, ktorý je Angličan, nahradil Jeff D'Onofrio, bývalý generálny riaditeľ sociálnej siete Tumblr, ktorý minulý rok nastúpil do The Washington Postu ako finančný riaditeľ, oznámil denník.
V e-maile zamestnancom, ktorý na sociálnych médiách zdieľal jeden z reportérov novín, Lewis uviedol, že preňho nastal správny čas, aby odstúpil. V stanovisku denníka The Washington Post sa uvádza len to, že D'Onofrio nahradí Lewisa „s okamžitou platnosťou“.
Stovky novinárov denníka WP, vrátane väčšiny zahraničných, miestnych a športových redaktorov, bolo prepustených v rámci rozsiahlych škrtov, ktoré boli oznámené v utorok.
Hoci The Washington Post presný počet zrušených pozícií neuviedol, podľa denníka The New York Times prišlo o prácu približne 300 z 800 novinárov. Výpoveď dostala väčšina zahraničných korešpondentov vrátane celého tímu na Blízkom východe a spravodajcu v Kyjeve. Výrazne zoštíhlené boli aj oddelenia športu, grafiky a miestnych správ, a pozastavený bol podcast Post Reports.
Proti rozsiahlemu prepúšťaniu vo WP vo štvrtok pred jeho sídlom vo Washingtone protestovalo niekoľko stoviek ľudí.