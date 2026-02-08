Americká moderátorka prosí únoscov o vrátenie svojej matky, je pripravená zaplatiť

„Obdržali sme vašu správu a rozumieme jej,“ povedala vo videu Guthrieová obklopená svojimi dvoma súrodencami. „Je to pre nás veľmi cenné. A zaplatíme,“ doplnila vo video odkaze publikovanom na sociálnej sieti Instagram. Jedine tak podľa nej môže rodina znova nájsť pokoj. Vo svojom vyjadrení nešpecifikovala, o akej správe hovorí.
Podľa serveru BBC vyšetrovatelia v piatok skúmali možnú výzvu na zaplatenie výkupného zaslanú niekoľkým médiám. Agent Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Heith Janke uviedol, že správa obsahuje informácie o výške požadovaného obnosu a termíne pre jeho zaplatenie. Podľa Reuters sa bližšie nešpecifikovaná správa o výkupnom objavila už skôr, termín na jeho odovzdanie však uplynul vo štvrtok.
Seniorka bola naposledy videná večer 31. januára neďaleko Tucsonu v americkom štáte Arizona. Jej zmiznutie príbuzní nahlásili nasledujúci deň okolo poludnia. Kvôli obmedzenej pohyblivosti nemohla dom opustiť sama. Polícia dospela na základe analýzy DNA k záveru, že stopy krvi nájdené pri vchodových dverách domu patria Guthrieovej a uviedla, že seniorku pravdepodobne uniesli neznámi páchatelia. Ešte pred niekoľkými dňami však vyšetrovatelia povedali, že žena pravdepodobne žije.Čítajte viac Namiesto olympiády prežíva nočnú moru. Americkej televíznej moderátorke uniesli matku
Prípad je v Spojených štátoch sledovaný predovšetkým vďaka popularite The Today Show, rannej talkshow, ktorú vo všedné dni vysiela televízna stanica NBC a moderuje ju dcéra unesenej ženy. Program, ktorý mal premiéru v roku 1952, ponúka spravodajstvo, počasie, rozhovory so známymi osobnosťami a vstupy o hudbe, popkultúre či životnom štýle.