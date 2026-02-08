ONLINE: Ruskí „teroristi“ udreli nepriamo aj na jadrové elektrárne, jeden reaktor dokonca vypli

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 445 dní
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
9:57 Ruského vedca a lekára úrady zatkli a obvinili z vlastizrady pre vedecký článok, ktorého informácie údajne mohla použiť nórska spravodajská služba. Alexej Dudarev obvinenie odmieta. O prípade píše exilová Nezavisimaja Gazeta Europe s odvolaním sa na telegramový kanál Prvé oddelenie, projekt na ochranu ľudských práv, informuje TASR.
Alexej Dudarev pôsobí v Severozápadnom vedeckom centre Rospotrebnadzoru (štátny úrad, ktorý dohliada na ochranu zdravia obyvateľstva a práva spotrebiteľov) v Petrohrade. Zadržali ho 14. januára cestou do práce, potom mu prehľadali byt a na dva mesiace umiestnili do vyšetrovacej väzby.
Dudarev sa špecializuje na zdravie neruských etnických menšín na ruskom Ďalekom severe. Podľa jeho syna ako medicínsky vedec publikoval články v ruských aj medzinárodných vedeckých časopisoch a zúčastňoval sa na konferenciách po celom svete. Členovia rodiny uviedli, že nikdy nemal prístup k utajovaným informáciám.
Podľa Prvého oddelenia ide v jeho prípade o článok v medzinárodnom vedeckom časopise, ktorý vydáva Arktický monitorovací a hodnotiaci program (AMAP) so sídlom v Nórsku. AMAP je súčasť medzivládneho orgánu Arktická rada, ktorej členom je aj Rusko. Svoje zastúpenie v nej majú aj niektoré domorodé skupiny žijúce v Arktíde.Čítajte viac Ruský súd poslal fyzika na 21 rokov do väzenia za „vlastizradu“ či prípravu sabotáže
Činnosť Arktickej rady bola pozastavená krátko po februári 2022, keď prezident Vladimir Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu. Za takých okolností sa sedem ďalších arktických štátov (Kanada, Grónsko-Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko a USA) rozhodlo, že nemôžu s Ruskom spolupracovať.
8:35 Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Jeden reaktor sa automaticky vypol. Ide o útok, ktorý by si žiadny terorista na svete netrúfal uskutočniť,“ zdôraznil Zelenskyj vo večernom video príhovore, pričom požadoval, aby Rusko pocítilo pobúrenie „celého sveta“ nad touto situáciou.
Ruské vojenské sily v sobotu nadránom zaútočili na energetické zariadenia na celom území Ukrajiny pomocou bojových dronov a rakiet. Podľa úradov boli medzi cieľmi veľká rozvodňa v oblasti Ľvova, ako aj tepelné elektrárne v západnej časti krajiny.
Útoky zintenzívnili utrpenie vo vojnou zničenom štáte a v mrazivom počasí zhoršili výpadky elektrickej energie, vody a tepla.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni proti ruskej invázii.