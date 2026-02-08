Pravda Správy Svet Irán sa nevzdá obohacovania uránu napriek hrozbe vojny zo strany USA

Irán sa nevzdá obohacovania uránu napriek hrozbe vojny zo strany USA

Irán sa nikdy nevzdá práva obohacovať urán, ani keby nám „bola vnútená vojna“. V nedeľu to povedal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR podľa agentúry AFP.

08.02.2026 09:23
fordo Foto:
Satelitná snímka od Planet Labs ukazuje iránske podzemné jadrové zariadenie Fordo.
debata (2)

„Irán zaplatil veľmi vysokú cenu za svoj mierový jadrový program a za obohacovanie uránu,“ povedal Arákčí na fóre v Teheráne. Jeho krajina dlhodobo vzdoruje tlaku Washingtonu a vyspelých krajín vrátane hospodárskych sankcií.

„Prečo tak trváme na obohacovaní a odmietame sa ho vzdať, aj keby nám bola vnútená vojna? Pretože nikto nemá právo diktovať naše správanie,“ povedal dva dni po stretnutí s americkým vyslancom Stevom Witkoffom v Ománe. Arákčí zdôraznil, že jeho krajinu nezastrašilo ani nasadenie amerického námorníctva v Perzskom zálive.

Ulice v plameňoch, tisíce mŕtvych. Irán pripomína vojnovú zónu
Video
Iránske štátne médiá odvysielali následky celoštátnych protestov, ktoré sa odohrali ešte 9. a 10. januára 2026. Reuters sa z dôvodu výpadku internetu v Iráne dostal k záberom až 13. januára. / Zdroj: Reuters

Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Prítomný bol aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).

Jedinou témou nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkoval Omán, bol iránsky jadrový program. Ďalšie problémové oblasti ako program vývoja a výroby iránskych balistických rakiet, podpora militantných skupín v regióne a „zaobchádzania (Iránu) s vlastnými obyvateľmi“ sa do programu nedostali.

Iran US Oman Čítajte viac Trump označil rozhovory s Iránom za „veľmi dobré“. Teherán po spokojnosti pohrozil útokom
Narazí do cieľa a nastane peklo: Pentagón zverejnil úder bombou GBU-57, ktorá zničila iránske zariadenia
Video
Ide o 13 600 kilovú bunker-buster bombu, navrhnutú na ničenie hlboko podzemných a opevnených cieľov. Zábery ukazujú bombu prenikajúcu do podzemných štruktúr a následný výbuch, ktorý demonštruje jej schopnosť zničiť strategické podzemné objekty. / Zdroj: Biely dom / Twitter
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #iránsky jadrový program #Donald Trump #obohacovanie uránu
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"