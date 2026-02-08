Irán sa nevzdá obohacovania uránu napriek hrozbe vojny zo strany USA

„Irán zaplatil veľmi vysokú cenu za svoj mierový jadrový program a za obohacovanie uránu,“ povedal Arákčí na fóre v Teheráne. Jeho krajina dlhodobo vzdoruje tlaku Washingtonu a vyspelých krajín vrátane hospodárskych sankcií.
„Prečo tak trváme na obohacovaní a odmietame sa ho vzdať, aj keby nám bola vnútená vojna? Pretože nikto nemá právo diktovať naše správanie,“ povedal dva dni po stretnutí s americkým vyslancom Stevom Witkoffom v Ománe. Arákčí zdôraznil, že jeho krajinu nezastrašilo ani nasadenie amerického námorníctva v Perzskom zálive.
Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Prítomný bol aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).
Jedinou témou nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkoval Omán, bol iránsky jadrový program. Ďalšie problémové oblasti ako program vývoja a výroby iránskych balistických rakiet, podpora militantných skupín v regióne a „zaobchádzania (Iránu) s vlastnými obyvateľmi“ sa do programu nedostali.Čítajte viac Trump označil rozhovory s Iránom za „veľmi dobré“. Teherán po spokojnosti pohrozil útokom