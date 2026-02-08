Podozrivého zo streľby na ruského generála Alexejeva zadržali v Dubaji

Podľa FSB je zadržaný ruským občanom menom Ljubomir Korba, ktorého už úrady v Spojených arabských emirátoch vydali do Ruska.
Alexejeva postrelili v piatok ráno v jeho bytovom dome v Moskve. Po úspešnej operácii je opäť pri vedomí, napísal v sobotu denník Kommersant. Na generálporučíka sú uvalené sankcie, keďže sa podľa západných štátov podieľal na kybernetických útokoch a spoluorganizoval otravu Sergeja Skripaľa v Británii v roku 2018 nervovoparalytickou látkou Novičok.
Okrem Korbu už ruské úrady v Moskve zadržali aj jeho komplica. Ďalší spolupáchateľ podľa FSB ušiel na Ukrajinu.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v súvislosti so streľbou obvinil Kyjev z pokusu o atentát s cieľom narušiť priebeh aktuálnych rokovaní. Ukrajina uviedla, že so streľbou nemá nič spoločné.
Šéf GRU Igor Kusťukov je vedúcim ruskej delegácie, ktorá v Abú Zabí rokuje s ukrajinskou delegáciou o podmienkach ukončenia vojny.