Podozrivého zo streľby na ruského generála Alexejeva zadržali v Dubaji

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v nedeľu informovala, že v Dubaji zadržali muža podozrivého zo streľby na zástupcu riaditeľa vojenskej rozviedky GRU generálporučíka Vladimira Alexejeva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.

08.02.2026 10:28
Generálporučík Vladimir Alexejev na staršej snímke zhotovenej z videozáznamu ruského ministerstva obrany. Fotografia je z júna 2023.
Podľa FSB je zadržaný ruským občanom menom Ljubomir Korba, ktorého už úrady v Spojených arabských emirátoch vydali do Ruska.

Alexejeva postrelili v piatok ráno v jeho bytovom dome v Moskve. Po úspešnej operácii je opäť pri vedomí, napísal v sobotu denník Kommersant. Na generálporučíka sú uvalené sankcie, keďže sa podľa západných štátov podieľal na kybernetických útokoch a spoluorganizoval otravu Sergeja Skripaľa v Británii v roku 2018 nervovoparalytickou látkou Novičok.

V Moskve spáchali atentát na dvojku ruskej vojenskej rozviedky
Video
Zdroj: REUTERS

Okrem Korbu už ruské úrady v Moskve zadržali aj jeho komplica. Ďalší spolupáchateľ podľa FSB ušiel na Ukrajinu.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v súvislosti so streľbou obvinil Kyjev z pokusu o atentát s cieľom narušiť priebeh aktuálnych rokovaní. Ukrajina uviedla, že so streľbou nemá nič spoločné.

Šéf GRU Igor Kusťukov je vedúcim ruskej delegácie, ktorá v Abú Zabí rokuje s ukrajinskou delegáciou o podmienkach ukončenia vojny.

Viac na túto tému: #Rusko #FSB #Spojené arabské emiráty #vojna na Ukrajine
