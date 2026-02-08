Pravda Správy Svet Udalosť, aká tu nebola päť rokov. Vedenie KĽDR zvolalo stretnutie najvyšších

Severokórejské vedenie usporiada koncom tohto mesiaca stranícky zjazd, oznámili v nedeľu štátne médiá. Bude to prvé takéto veľké zhromaždenie od roku 2021.

08.02.2026 10:56
Kim Čong-un Kim Ču-e Foto: ,
Vodca KĽDR Kim Čong-un so svojou dcérou Kim Ču-e kontroluje testovanie balistických rakiet z nezverejneného miesta v Severnej Kórei v utorok 27. januára 2026.
Rozhodnutie bolo prijaté v sobotu na stretnutí najvyšších predstaviteľov vládnucej Kórejskej strany práce vrátane Kim Čong-una, informovala štátom prevádzkovaná Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).

„Politické byro Ústredného výboru Kórejskej strany práce jednomyseľne prijalo rozhodnutie o otvorení deviateho zjazdu v Pchjongjangu, hlavnom meste revolúcie, koncom februára 2026,“ uviedla KCNA.

Zatiaľ posledný stranícky zjazd – ôsmy v poradí tohto izolovaného národa s jadrovými zbraňami – sa konal v januári 2021. Na tomto stretnutí bol Kim menovaný za generálneho tajomníka strany, čo je titul, ktorý bol predtým vyhradený pre jeho otca a predchodcu Kim Čong-ila, čo analytici označili za krok na posilnenie jeho autority.

Zjazd je najvyšším zhromaždením vládnucej strany a akýmsi veľkolepým politickým prvkom, ktorý posilňuje autoritu režimu a môže slúžiť ako platforma na oznámenie politických a personálnych zmien medzi severokórejskou elitou.

VIDEO: V KĽDR je sveta žiť. Kim Čong-un otvoril kúpele pre robotníkov, zavítal aj do ženskej časti
Viac na túto tému: #KĽDR #Severná Kórea #Kim Čong-un
