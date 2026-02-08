Japonsko: Exit polly naznačujú hladké víťazstvo premiérky Takaičiovej

LDP by podľa prieskumu mohla získať od 274 do 328 kresiel v 465-člennej Snemovni reprezentantov. Doteraz strana mala v dolnej komore iba 198 poslancov.
Spolu s jej koaličným partnerom Japonskou inovačnou stranou by podľa exit pollu mohla vláda pod vedením LDP disponovať aj dvojtretinovou väčšinou 310 poslancov. To by jej umožňovalo prelamovať prípadné vetá zákonov zo strany hornej komory, kde koalícia väčšinou nedisponuje.
Zisk 310 alebo viac kresiel by vládnemu bloku zabezpečil dvojtretinovú väčšinu po prvýkrát od volieb v roku 2017 za vlády zosnulého expremiéra Šinza Abého.
Reuters pripomína, že prvá japonská premiérka Takaičiová vyhlásila predčasné voľby koncom januára v snahe vyťažiť z vysokej popularity svojej osoby medzi japonskými voličmi.