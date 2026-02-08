Pravda Správy Svet V Británii kvôli kauze Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Starmera

V Británii kvôli kauze Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Starmera

V Británii kvôli vplyvom kauzy okolo sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svoj koniec vo funkcii zdôvodnil tým, že na post britského veľvyslanca v Spojených štátoch odporučil Petera Mandelsona, ktorý mal úzke vzťahy s Epsteinom a je kvôli prípadu vyšetrovaný.

08.02.2026 17:20
Britský veľvyslanec v Spojených štátoch Peter Mandelson.
„Po starostlivom zvážení som sa rozhodol odísť z vlády. Rozhodnutie vymenovať Petera Mandelsona bolo zlé. Poškodil našu stranu, našu krajinu a dôveru v politiku ako takú,“ vysvetlil svoj krok McSweeney, ktorý ním podľa svojho vyjadrenia berie plnú zodpovednosť za to, že Starmerovi Mandelsona na post veľvyslanca odporučil.

Starmer v reakcii uviedol, že pre neho bola česť toľko rokov pracovať s McSweeneym, ktorého ocenil za to, že labouristom dopomohol k jasnému víťazstvu v parlamentných voľbách v roku 2024.

Jeden z najbližších spolupracovníkov britského premiéra je ďalším politickým predstaviteľom, na ktorého kauza Epsteina dopadla. V Británii je spojená predovšetkým s Mandelsonom, ktorý kvôli nej bol vlani odvolaný z postu veľvyslanca v USA, a s britským princom Andrewom.

Sedemdesiatdvaročný Mandelson čelí podozreniu, že zosnulému americkému finančníkovi poskytoval tajné vládne informácie, zatiaľ čo ten jemu či jeho vtedajšiemu partnerovi, dnes manželovi, vyplácal finančné obnosy.

