V Británii kvôli kauze Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Starmera

„Po starostlivom zvážení som sa rozhodol odísť z vlády. Rozhodnutie vymenovať Petera Mandelsona bolo zlé. Poškodil našu stranu, našu krajinu a dôveru v politiku ako takú,“ vysvetlil svoj krok McSweeney, ktorý ním podľa svojho vyjadrenia berie plnú zodpovednosť za to, že Starmerovi Mandelsona na post veľvyslanca odporučil.
Starmer v reakcii uviedol, že pre neho bola česť toľko rokov pracovať s McSweeneym, ktorého ocenil za to, že labouristom dopomohol k jasnému víťazstvu v parlamentných voľbách v roku 2024.
Jeden z najbližších spolupracovníkov britského premiéra je ďalším politickým predstaviteľom, na ktorého kauza Epsteina dopadla. V Británii je spojená predovšetkým s Mandelsonom, ktorý kvôli nej bol vlani odvolaný z postu veľvyslanca v USA, a s britským princom Andrewom.Čítajte viac Rozprávkový príbeh nórskej monarchie kazí obžaloba zo znásilnenia a výmena správ medzi princeznou a Epsteinom
Sedemdesiatdvaročný Mandelson čelí podozreniu, že zosnulému americkému finančníkovi poskytoval tajné vládne informácie, zatiaľ čo ten jemu či jeho vtedajšiemu partnerovi, dnes manželovi, vyplácal finančné obnosy.Čítajte viac Francúzsko odhalilo kampaň napojenú na Rusko, ktorá Macrona zatiahla do kauzy Epstein