Pravda Správy Svet Orbán pred voľbami pritvrdzuje a Ukrajinu už nazval nepriateľom Maďarska

Orbán pred voľbami pritvrdzuje a Ukrajinu už nazval nepriateľom Maďarska

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na predvolebnom podujatí v meste Szombathely označil Ukrajinu za nepriateľa Maďarska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

08.02.2026 17:36
orban Foto: ,
Maďarský premiér Viktor Orbán počas Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku vo štvrtok 22. januára 2026.
debata (7)

„Ukrajinci musia prestať neustále požadovať v Bruseli, aby bolo Maďarsko odrezané od lacnej ruskej energie. Pokiaľ to bude Ukrajina robiť, bude naším nepriateľom,“ citovala vyhlásenie maďarského premiéra agentúra MTI.

Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Video

Orbán je považovaný za najbližšieho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v Európskej únii, uvádza agentúra DPA. Maďarsko je aj naďalej závislé od dodávok plynu a ropy z Ruska navzdory tomu, že sa ostatné európske krajiny snažia svoju závislosť znížiť.

Parlamentné voľby sa v Maďarsku uskutočnia 12. apríla. Prvýkrát po 16 rokoch pri moci čelí Orbánov Fidesz vyzývateľovi so šancou na výhru – mimoparlamentnej Strane rešpektu a slobody (TISZA) pod vedením Pétera Magyara.

Fidesz v bloku s KDNP vládne v Maďarsku nepretržite od roku 2010, pričom v štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Orbán prvýkrát vládol v období od roku 1998 do roku 2002, vtedy v koalícii s Maďarským demokratickým fórom (MDF) a Nezávislou maloroľníckou stranou (FKgP).

Péter Magyar Čítajte viac Magyar do boja s Orbánom vsadil na dane pre bohatých i euro, TISZA predstavila program
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Viktor Orbán #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"