Zo zajatia u polárneho vlka do vlasti. Rusi oslobodili aj ukrajinského vojaka, o ktorom tvrdili, že zastrelil civilistov

Myhajlenko bol príslušník pluku Azov, zapojil sa do obrany Mariupoľu. Boje o toto ukrajinské prístavné mesto vypukli hneď po ruskej invázii vo februári 2022, Putinovej armáde sa podarilo získať úplnú kontrolu nad ním v máji toho roku.
Pred vpádom Rusov na Ukrajinu vtedy 23-ročný Myhajlenko plánoval svadbu. Potom sa narýchlo zosobášil s priateľkou Tamarou len tak, že podpísali dokumenty na matrike. Dva dni po invázii odišiel brániť napadnutú vlasť. Niekoľko týždňov prežil v podzemí oceliarní Azovstaľ v Mariupoli, kde sa zabarikádovali ukrajinskí vojaci.
V lete 2024, čiže v období, keď už bol Myhajlenko v ruskom zajatí, jeho manželka Tamara, ktorá sa neúnavne snažila, aby sa dostal na slobodu, pre server Vikna povedala, že na začiatku apríla 2022 utrpel zranenie po zhodení leteckej bomby. Odvtedy mal nefunkčný mobilný telefón. V polovici mája 2022, keď sa vojaci v bunkroch Azovstaľu nachádzali v bezvýchodiskovej situácii, Myhajlenko si požičal mobil od spolubojovníka, aby Tamare oznámil, že sa vzdajú Rusom, ktorí ich držia v obkľúčení.
Dlhé mesiace potom o ňom nič nevedela. Až do januára 2024, keď sa v médiách objavila informácia, že Myhajlenka odsúdili na doživotie. Smutné zistenie, ale aspoň sa dozvedela, že je stále nažive. Videla ho aj hovoriť. Niekoľko sekúnd, samozrejme, že jedine na videonahrávke. Ruský vyšetrovací výbor zverejnil krátke video, ako Myhajlenka priviedli do súdnej siene. Muž pri kamere sa ho opýtal, prečo ho súdia. Obžalovaný uviedol paragraf trestného zákona, no o svojej údajnej vine sa vôbec nezmienil.
Na inej nahrávke už hovoril o svojej vine. Jeho manželka Tamara, naopak, nepochybovala o tom, že je v skutočnosti nevinný. „Keď som si pozrela video, nemohla som uveriť, že je to môj Serhij. Bol na nepoznanie. Počula som, že sa zajakával. Mám podozrenie, že to bolo následko mučenia. Plakala som celý deň, mala som pocit, ako keby zomrel vo mne kus mojej duše," zdôverila sa serveru Obozrevateľ.
Prečo sa Rusi rozhodli poslať Myhajlenka do konca života za mreže? Podľa prokuratúry úmyselne zabil civilistov. Naopak, ukrajinské médiá svorne uvádzali, že text obžaloby musel byť výmysel. V Kyjeve zároveň neverili informácii z Moskvy, že Myhajlenko sa priznal k svojej vine v plnom rozsahu.
Čo v januári 2024 tvrdila ruská generálna prokuratúra? „Keď sa Myhajlenko 19. marca 2022 nachádzal na bojovej pozícii v Mariupoli v blízkosti budovy úradu, všimol si civilné auto s bielou páskou a s nápismi označujúcimi prítomnosť maloletých osôb vo vozidle." Prokuratúra pokračovala, že súd sa stotožnil s jej tvrdením, že Myhajlenko zámerne začal strieľať a zabil muža, ženu a trojročné dieťa vezúcich sa v automobile. Podľa nej prežili dve deti a ich stará mama.
Myhajlenka po vynesení rozsudku poslali na Sibír. Do trestaneckého tábora, ktorý má prezývku polárny vlk. Prívlastok je pochopiteľný: tábor sa totiž nachádza za polárnym kruhom. Panuje tam celoročný mráz. Aktuálne sa v tejto oblasti teplota vzduchu pohybuje pod hranicou mínus 25 stupňov Celzia. Tridsaťstupňové mrazy tam bývajú samozrejmosťou. V tomto trestaneckom tábore väznili najznámejšieho kritika Putinovho režimu Alexeja Navaľného (zomrel v ňom za záhadných okolností v februári 2024).Čítajte viac Motívom atentátu na Putinovho generála mohla byť hlavne pomsta za Mariupoľ. Ako sa snažil zostať nažive?
V Rusku doteraz odsúdili približne dvesto ukrajinských vojakov, ktorých poslali do väzenia najmenej na dvadsať rokov. Zhruba polovicu z nich tvoria tí, čo bránili Mariupoľ rovnako ako Myhajlenko. V Moskve nechceli počuť dlhé mesiace o tom, že títo muži by sa mohli vrátiť do vlasti. „Rusko vyradilo zo zoznamu výmeny vojnových zajatcov Ukrajincov, ktorých odsúdilo," upozornil dávnejšie server Nastojaščeje vremja.
Najbližší príbuzní týchto Ukrajincov, zvlášť matky a manželky, však nevzdávali boj za ich oslobodenie. Samozrejme, že medzi nimi bola aj Serhijova Tamara. Mimochodom, manželky sa angažovali už na jar 2022, keď ich vo Vatikáne prijal pápež František. Prosili ho, no nakoniec nepochodili, aby sa pokúsil s Kremľom dohodnúť bezpečný odchod obkľúčených vojakov v Azovstali do nejakej tretej krajiny. Rusi to však absolútne nepripúšťali.
Nie je jasné, čo mohlo Moskvu obmäkčiť (alebo kto sa o to zaslúžil rozhodujúcim spôsobom), že nakoniec súhlasila s výmenou svojich zadržiavaných vojakov aj za niektorých zajatcov, ktorí bránili Mariupoľ. Advokátka manželky Myhajlenka zdôraznila, že Tamara určite patrí medzi tých, čo sa usilovali urobiť maximum v rámci vlastných možností: „Bojovala ako levica. Neprestajne. Žila iba nádejou, že sa so Serhijom znovu stretne na rodnej Ukrajine. A zvíťazila! Je to príbeh o veľkej láske, ktorá prekonala všetky prekážky," citovala Ukrainska pravda právničku Jelenu Prybytkovú.Čítajte viac Rusi sú bez Starlinku ako „slepé mačiatka“. Nemáte za čo, odkázal Ukrajincom Musk