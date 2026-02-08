Prezidentské voľby v Portugalsku jasne vyhral stredoľavicový Seguro

Segurovo jasné víťazstvo hneď po skončení volieb ukazovali prieskumy medzi voličmi vo volebných miestnostiach, ktoré naznačovali zisk až 70 percent hlasov. Druhé kolo voľby sa konalo v čase, keď Portugalsko čelí búrke Marta, ktorá si v sobotu v krajine vyžiadala život záchranára.
Kvôli búrke a povodniam odložilo niekoľko volebných obvodov hlasovanie o týždeň. Odklad sa podľa Reuters týka zhruba 37-tisíc voličov, čo zodpovedá 0,3 percenta. Reuters dodal, že toto dodatočné hlasovanie nebude mať na konečný výsledok žiadny vplyv.
Seguro bol jasným favoritom druhého kola, hoci pozorne sledovaný bol aj Ventura, ktorého strana sa vlani v máji po parlamentných voľbách stala druhou najsilnejšou stranou v zákonodarnom zbore.Čítajte viac Portugalsko zápasí s preplnenými priehradami, krajine hrozia ďalšie búrky
Predvolebné prieskumy Segurovi sľubovali 67 percent hlasov. V januárovom prvom kole Seguro zvíťazil s viac ako 31 percentami hlasov, zatiaľ čo Ventura získal cez 23 percent.
Úloha prezidenta je v Portugalsku predovšetkým reprezentatívna a ceremoniálna, ale má právomoci za určitých podmienok rozpustiť parlament, vyhlásiť predčasné voľby a vetovať zákony. Veto parlament však môže prehlasovať.
Súčasný konzervatívny prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastáva úrad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje uchádzať sa o tretie funkčné obdobie po sebe.