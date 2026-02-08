Pravda Správy Svet Prezidentské voľby v Portugalsku jasne vyhral stredoľavicový Seguro

Prezidentské voľby v Portugalsku jasne vyhral stredoľavicový Seguro

Novým prezidentom Portugalska bude stredoľavicový politik António José Seguro. Potvrdzujú to po sčítaní 95 percent lístkov takmer konečné výsledky dnešného druhého kola volieb, podľa ktorých získal 66 percent hlasov, uviedla agentúra AFP. Segurovým súperom bol šéf krajne pravicovej strany Chega (Dosť) André Ventura, ktorý dostal 34 percent hlasov.

08.02.2026 21:45 , aktualizované: 22:41
Antonio Jose Seguro Foto: ,
Prezidentský kandidát Antonio Jose Seguro zo stredoľavej Socialistickej strany máva davu počas volebného zhromaždenia v Lisabone vo štvrtok 5. februára 2026.
debata

Segurovo jasné víťazstvo hneď po skončení volieb ukazovali prieskumy medzi voličmi vo volebných miestnostiach, ktoré naznačovali zisk až 70 percent hlasov. Druhé kolo voľby sa konalo v čase, keď Portugalsko čelí búrke Marta, ktorá si v sobotu v krajine vyžiadala život záchranára.

Kvôli búrke a povodniam odložilo niekoľko volebných obvodov hlasovanie o týždeň. Odklad sa podľa Reuters týka zhruba 37-tisíc voličov, čo zodpovedá 0,3 percenta. Reuters dodal, že toto dodatočné hlasovanie nebude mať na konečný výsledok žiadny vplyv.

Seguro bol jasným favoritom druhého kola, hoci pozorne sledovaný bol aj Ventura, ktorého strana sa vlani v máji po parlamentných voľbách stala druhou najsilnejšou stranou v zákonodarnom zbore.

Priehrada / Tri rokliny / Čítajte viac Portugalsko zápasí s preplnenými priehradami, krajine hrozia ďalšie búrky

Predvolebné prieskumy Segurovi sľubovali 67 percent hlasov. V januárovom prvom kole Seguro zvíťazil s viac ako 31 percentami hlasov, zatiaľ čo Ventura získal cez 23 percent.

Úloha prezidenta je v Portugalsku predovšetkým reprezentatívna a ceremoniálna, ale má právomoci za určitých podmienok rozpustiť parlament, vyhlásiť predčasné voľby a vetovať zákony. Veto parlament však môže prehlasovať.

Súčasný konzervatívny prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastáva úrad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje uchádzať sa o tretie funkčné obdobie po sebe.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Portugalsko #prezidentské voľby #António José Seguro
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"