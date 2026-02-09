Rusi začali mrznúť v Belgorode. Ukrajinci ich šokovali. Časť obyvateľov treba dočasne premiestniť do iných miest

Obyvatelia Belgorodu, respektíve celej rovnomennej oblasti, sa nemôžu cítiť bezpečne už dlhé mesiace, ale dosiaľ to najhoršie pre nich prichádza v poslednom čase. V ostatných dňoch sa zintenzívnili ukrajinské údery na tamojšiu energetickú infraštruktúru. Dôsledky? Veľké výpadky v dodávkach tepla, elektriny, plynu, vody. Až v takej miere, že aktuálne sa hovorí už o evakuácii časti civilistov.
Najnovšie rakety letiace z Ukrajiny zasiahli v Belgorode tepelnú elektráreň a rozvodňu vysokého napätia. Následky? Miestne úrady informovali, že v nedeľu ráno bolo bez vykurovania obytných priestorov až 80-tisíc obyvateľov, 3-tisíc nemalo dodávky plynu a tisíc sa ocitlo bez elektriny. „V sobotu a v noci na nedeľu sa Belgorod dostal pod paľbu štyrikrát," napísal na sociálnej sieti Telegram gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gudkov.
V meste zriadili dokopy deväť miest, kam sa ľudia môžu prísť zohriať. Sú medzi nimi napríklad aj radnica a filharmónia. V poslednom čase v Belgorode mrzlo celé dni. Cez deň sa teploty vzduchu pohybujú okolo mínus 10 stupňov Celzia, v noci klesajú bezmála o desať stupňov nižšie. Doteraz sa miesta na zohriatie ľudí otvárali ráno o 8. hodine, po novom sú otvorené 24 hodín denne, čo súvisí so škodami po posledných útokoch na belgorodskú energetickú infraštruktúru.
Regionálni funkcionári ubezpečujú, že robia maximum, aby po každom útoku čo najrýchlejšie zabezpečili obnovenie dodávok energií do domácností. Popritom apelujú na ľudí, aby nepoužívali elektrické zariadenia, ktoré majú vysokú spotrebu energie. Zmienili sa o mikrovlnných rúrach, vysávačoch, sušičoch vlasov, rýchlovarných kanviciach. Dávajú to do súvislosti s tým, aby sa nezaťažovali generátory, ktoré slúžia ako dočasná náhrada. Iná vec je tá, že úrady nedokázali zabezpečiť ich dostatočný počet pre všetky budovy.
Dve veľké nákupno-zábavné centrá v Belgorode nefungujú z technických príčin. Dôvodom sú obmedzené dodávky elektrickej energie. Pri sérii posledných útokov nikto z civilistov nezomrel, nevyhli sa však nepríjemnostiam práve v čase ukrajinských úderov: jeden neskorý večer zhruba 80 ľudí zostalo uväznených vo výťahoch po výpadku elektriny. Supermarkety fungujú zatiaľ normálne, ľudia sa zásobujú nielen potravinami, vo veľkom nakupujú sviečky.
Kým dodávky plynu, elektriny i vody sa v prevažnej miere darí pomerne rýchlo obnoviť, naopak, zle to vyzerá s vykurovaním počas silných mrazov. Gudkov priznal, že v tejto oblasti je situácia zložitá. Robotníci musia z potrubia vypúšťať vodu, aby v ňom nezamrzla a teda nespôsobila obrovské škody po roztrhnutí rozvodnej siete. Ide o budovy, kde sa nedarí včas obnoviť dodávky tepla. Gudkov konkretizoval, že sa to týka nielen viac ako 450 obytných viacpodlažných domov: „Podobné opatrenia sa prijímajú v 25 materských školách, 17 školách, 9 poliklinikách, 4 univerzitách."
Gudkov dal najavo, že situácia sa vyvinula až tak, že je potrebné evakuovať niektoré skupiny obyvateľov mesta. Gubernátor sa o tom zmienil po posledných útokoch na Belgorod. Na Telegrame napísal, že mesto je pripravené pomôcť evakuovať zraniteľných ľudí: deti, respektíve viacdetné rodiny, a penzistov, ktorí žijú sami v domácnosti. Poznamenal, že o dočasnom premiestnení týchto osôb už komunikoval so šéfmi niektorých regiónov.