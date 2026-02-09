ONLINE: Ruský útok na Odesu vyvolal požiare

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 446 dní
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
6:00 Pri ruských útokoch na ukrajinské prístavné mesto Odesa zahynul najmenej jeden človek, oznámil v pondelok ráno šéf tamojšej vojenskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol Lysak na platforme Telegram. „Nanešťastie, objavili sa informácie o úmrtí v dôsledku nepriateľského útoku na Odesu,“ ozrejmil. Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper hovoril o „masívnom útoku“ a potvrdil, že vypukli požiare.
Spojené štáty tlačia na ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Moskva a Kyjev sa však naďalej nezhodujú v otázke územných ústupkov. Rusko trvá na svojej požiadavke, aby Kyjev odstúpil celú Doneckú oblasť, čo Ukrajina dlhodobo odmieta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní v USA. Zdroje agentúry Reuters v piatok uviedli, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o časovom harmonograme implementácie potencionálnej dohody. Jej návrh by podľa zdrojov mal byť finalizovaný do marca a referendum o nej by sa mohlo na Ukrajine konať v máji spolu s voľbami.