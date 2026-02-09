Pravda Správy Svet ONLINE: Ruský útok na Odesu vyvolal požiare

Pri ruských útokoch na ukrajinské prístavné mesto Odesa zahynul najmenej jeden človek, oznámil v pondelok ráno šéf tamojšej vojenskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

09.02.2026 06:00
Boje na Ukrajine Foto:
Boje na Ukrajine
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 446 dní
Ruská špičková stíhačka Su-30SM2 v bieloruských službách
V januári dostalo Bielorusko ďalšie dve ruské špičkové stíhačky Su-30SM2. Odhaduje sa, že teraz ich má vo výzbroji 8 až 12 kusov.
Ďalšie ruské barbarstvo: zabili záchranárske psy

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

1 444. deň: „Dmitrijevov balíček" za 12 miliárd dolárov. Zelenskyj s vážnym obvinením: Putin si chce Trumpovu priazeň kúpiť

6:00 Pri ruských útokoch na ukrajinské prístavné mesto Odesa zahynul najmenej jeden človek, oznámil v pondelok ráno šéf tamojšej vojenskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol Lysak na platforme Telegram. „Nanešťastie, objavili sa informácie o úmrtí v dôsledku nepriateľského útoku na Odesu,“ ozrejmil. Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper hovoril o „masívnom útoku“ a potvrdil, že vypukli požiare.

Spojené štáty tlačia na ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Moskva a Kyjev sa však naďalej nezhodujú v otázke územných ústupkov. Rusko trvá na svojej požiadavke, aby Kyjev odstúpil celú Doneckú oblasť, čo Ukrajina dlhodobo odmieta.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní v USA. Zdroje agentúry Reuters v piatok uviedli, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o časovom harmonograme implementácie potencionálnej dohody. Jej návrh by podľa zdrojov mal byť finalizovaný do marca a referendum o nej by sa mohlo na Ukrajine konať v máji spolu s voľbami.

