Venezuelského opozičného politika Guanipu po prepustení z väzenia uniesli

Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok oznámila, že opozičného kolegu Juana Pabla Guanipu uniesli ozbrojení muži krátko po jeho prepustení z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

09.02.2026 07:07
Venezuela US Machado Foto: ,
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová obklopená novinármi a podporovateľmi.
Trump: Kuba nebude schopná prežiť, keď na ňu zatlačíme
Po zásahu vo Venezuele hovorí americký prezident Donald Trump o tlaku na Kubu. Zdroj: Reuters. Čítajte viac... / Zdroj: Reuters

„Guanipu uniesli v štvrti Los Chorros v Caracase. Ťažko ozbrojení muži v civilnom oblečení prišli v štyroch vozidlách a násilím ho odviezli. Žiadame jeho okamžité prepustenie,“ napísala Machadová na sociálnej sieti X.

Úrady oslobodili 61-ročného Guanipu v nedeľu, mesiac po tom ako vláda oznámila, že začne s prepúšťaním politických väzňov. Došlo k tomu po únose prezidenta krajiny Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami, pričom USA vyvíjajú tlak na prepustenie politických väzňov vo Venezuele.

Ľudskoprávna organizácia Foro Penal uviedla, že v nedeľu bolo prepustených najmenej 30 väzňov. Rodiny potvrdili oslobodenie Guanipu a prominentného právnika Perkinsa Rochu.

Právnik opozičného hnutia Vente Venezuela, bol zatknutý v auguste 2024 na základe obvinení z terorizmu a súvisiacich trestných činov. Guanipu úrady zatkli v máji minulého roka za údajné vedenie teroristického sprisahania. Obaja muži popreli všetky obvinenia.

Opozícia krajiny i ľudskoprávne skupiny už roky tvrdia, že vláda využíva väznenie ako prostriedok na potláčanie nesúhlasu, píše AFP. Vláda tieto tvrdenia popiera a zdôrazňuje, že osoby za mrežami spáchali trestné činy.

