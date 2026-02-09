Mexiko vyslalo na Kubu vojnové lode s pomocou. Režim zakázal lietadlám tankovať na ostrove palivo

Zdroj uviedol, že dopravcovia prevádzkujúci diaľkové lety budú musieť na spiatočnej ceste pristáť niekde inde na „technickú zastávku“ s cieľom doplniť palivo. Regionálne lety by mali pokračovať v normálnej prevádzke, dodal.
Lode s 814 tonami pomoci vyslalo Mexiko v čase, keď zvažuje spôsoby, ako dodávať ropu Kube bez znášania následkov. USA totiž pohrozili clami štátom, ktoré poskytujú Havane ropu. Washington na odôvodnenie svojej politiky uvádza „výnimočnú hrozbu“, ktorú tento ostrov predstavuje pre bezpečnosť USA.
Mexický rezort diplomacie upresnil, že dve vojnové lode vyplávali z krajiny v nedeľu a na Kubu dorazia podľa očakávaní o štyri dni. Na palube sa nachádza napríklad mlieko, mäso, fazuľa, ryža či predmety na osobnú hygienu a ďalších 1 500 ton potravinovej pomoci je pripravených na odoslanie, ozrejmil rezort.
Zlá ekonomická situácia na Kube sa ešte zhoršila po tom, čo Venezuela zastavila dodávky ropy, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku 3. januára pre obvinenia z obchodovania s drogami.
Americký prezident Donald Trump vyjadril ochotu spolupracovať s dočasnou líderkou Delcy Rodriguezovou, pokiaľ sa bude riadiť pokynmi z Washingtonu. Agentúra AFP pripomína, že USA sa zaujímali najmä o získanie prístupu k rozsiahlym ropným zdrojom Venezuely.
Kuba prijala z Mexika vlani ropu a ropné produkty v hodnote takmer 500 miliónov dolárov, uviedla minulý týždeň štátna spoločnosť Pemex.
Séria krízových opatrení
Kubánska vláda v piatok oznámila sériu krízových opatrení vrátane zavedenia štvordňového pracovného týždňa a práce na diaľku vo vládnych úradoch a štátnych podnikoch. V snahe riešiť energetickú krízu obmedzila aj predaj pohonných látok.
Úrady na Kube avizovali i redukciu regionálnej autobusovej a vlakovej dopravy, ako aj zatvorenie niektorých turistických zariadení. V oblasti vzdelávania bude skrátené vyučovanie a univerzity budú fungovať v hybridnom formáte – prezenčne aj dištančne.
Tieto opatrenia majú za cieľ ušetriť pohonné látky, podporiť výrobu potravín a elektriny a umožniť „ochranu základných činností, ktoré generujú cudziu menu“, objasnil v štátnej televízii podpredseda vlády Oscar Pérez-Oliva Fraga.
Kuba, nachádzajúca sa len 150 kilometrov od pobrežia Floridy, obviňuje Trumpa zo snahy „udusiť" jej ekonomiku, ktorá s výpadkami elektriny a nedostatkom paliva zápasí už roky. Prezident Miguel Díaz-Canel povedal, že jeho krajina je ochotná so Spojenými štátmi rokovať, ale nie pod tlakom.