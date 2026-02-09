Pravda Správy Svet Pre väzby na Epsteina odstupuje z funkcie nórska veľvyslankyňa

Nórske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že veľvyslankyňa Nórska v Jordánsku a Iraku Mona Juulová odstúpi zo svojej funkcie z dôvodu „závažného zlyhania úsudku“ v súvislosti s jej väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

09.02.2026 09:58
Jeffrey Epstein Foto: ,
Dokument, ktorý bol zahrnutý v zverejnených spisoch o americkom finančníkovi Jeffreym Epsteinovi americkým ministerstvom spravodlivosti vo Washingtone 4. februára 2026. Na snímke je medzinárodný vodičský preukaz pre Epsteina z apríla 2012
Ministerstvo už minulý týždeň pozastavilo Juulovej výkon funkcie v rámci vyšetrovania jej prepojení na Epsteina, ktoré vyplývajú z nedávno zverejnených Epsteinových spisov.

„Juulovej kontakt s usvedčeným sexuálnym delikventom ukázal vážne zlyhanie úsudku. Tento prípad sťažuje obnovenie dôvery, ktorú si táto funkcia vyžaduje,“ uviedol vo vyhlásení nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.

Video
Bývalý prezident Bill Clinton a Hillary Clintonová, demokratická prezidentská kandidátka z roku 2016, budú svedčiť v kongresovom vyšetrovaní zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. / Zdroj: Reuters

Juulová v minulosti pôsobila ako veľvyslankyňa Nórska v Izraeli, Británii a tiež pri OSN. Právnik 66-ročnej Juulovej tvrdí, že sa dobrovoľne vzdala svojej funkcie, keďže pre súčasnú situáciu je pre ňu náročné vykonávať svoju prácu. „Mona Juulová bude naďalej plne spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí s cieľom zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti v tejto veci vyšli najavo,“ povedal právnik Thomas Skjelbred.

Nórsky rezort diplomacie tiež uviedol, že začal preverovať svoje predchádzajúce granty pre Medzinárodný inštitút mieru, newyorský think-tank, ktorý do roku 2020 viedol Juulovej manžel Terje Roed-Larsen.

Niekdajší nórsky diplomat a politik sa opakovane ospravedlnil za svoje väzby na Epsteina. Jeho právnik uviedol, že Národný kontrolný úrad už v tejto veci viedol vyšetrovanie pred niekoľkými rokmi, no Roed-Larsen podľa neho nemá námietky proti novému vyšetrovaniu.

Juulová a Roed-Larsen sa dostali do popredia ako súčasť malej skupiny diplomatov, ktorí pomáhali pri uzatváraní Dohody z Osla z roku 1993, mierového paktu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (PLO), konštatuje Reuters.

Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Z týchto spisov vyplýva, že niekoľko ďalších osobností z Nórska vrátane korunnej princeznej Mette-Marit malo napojenie na tohto finančníka.

