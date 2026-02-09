Pre väzby na Epsteina odstupuje z funkcie nórska veľvyslankyňa

Ministerstvo už minulý týždeň pozastavilo Juulovej výkon funkcie v rámci vyšetrovania jej prepojení na Epsteina, ktoré vyplývajú z nedávno zverejnených Epsteinových spisov.
„Juulovej kontakt s usvedčeným sexuálnym delikventom ukázal vážne zlyhanie úsudku. Tento prípad sťažuje obnovenie dôvery, ktorú si táto funkcia vyžaduje,“ uviedol vo vyhlásení nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.
Juulová v minulosti pôsobila ako veľvyslankyňa Nórska v Izraeli, Británii a tiež pri OSN. Právnik 66-ročnej Juulovej tvrdí, že sa dobrovoľne vzdala svojej funkcie, keďže pre súčasnú situáciu je pre ňu náročné vykonávať svoju prácu. „Mona Juulová bude naďalej plne spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí s cieľom zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti v tejto veci vyšli najavo,“ povedal právnik Thomas Skjelbred.Čítajte viac S Epsteinom bola v úzkom kontakte aj budúca nórska kráľovná, teraz si sype popol na hlavu. Jej syna opäť zatkli
Nórsky rezort diplomacie tiež uviedol, že začal preverovať svoje predchádzajúce granty pre Medzinárodný inštitút mieru, newyorský think-tank, ktorý do roku 2020 viedol Juulovej manžel Terje Roed-Larsen.
Niekdajší nórsky diplomat a politik sa opakovane ospravedlnil za svoje väzby na Epsteina. Jeho právnik uviedol, že Národný kontrolný úrad už v tejto veci viedol vyšetrovanie pred niekoľkými rokmi, no Roed-Larsen podľa neho nemá námietky proti novému vyšetrovaniu.
Juulová a Roed-Larsen sa dostali do popredia ako súčasť malej skupiny diplomatov, ktorí pomáhali pri uzatváraní Dohody z Osla z roku 1993, mierového paktu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (PLO), konštatuje Reuters.
Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Z týchto spisov vyplýva, že niekoľko ďalších osobností z Nórska vrátane korunnej princeznej Mette-Marit malo napojenie na tohto finančníka.Čítajte viac Nórska polícia vyšetruje bývalého premiéra Jaglanda pre väzby na Epsteina