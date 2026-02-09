Pravda Správy Svet VIDEO: Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video

Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. Tieto nové zábery, pôvodne zverejnené na Telegrame, sú však doteraz najjasnejšie.

09.02.2026 10:20
Epický zostrel! Ukrajinci ukázali, ako F-16 kosia ruské Šáhidy
Video
Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA

Útočný dron letí takmer priamo nad osobou natáčajúcou video, keď ho náhle pohltí obrovská explózia, niekoľkonásobne väčšia než samotný stroj. Krátko nato sa objavuje stíhačka F-16, pravdepodobne patriaca 107. samostatnému leteckému krídlu ukrajinských vzdušných síl. Pilot prudko stúpa preč od miesta výbuchu, zatiaľ čo ku kamere s oneskorením dolieha zvuk palubného rotačného kanóna.

Dron Geran-2 (Šáhid-136) vybuchuje vo vzduchu tesne predtým, než nad ním preletí F-16 s nezameniteľným zvukom kanóna M61 Vulcan v pozadí. Na zemi počuť jasot svedkov, zatiaľ čo trosky dronu padajú do lesnatej oblasti. Rusko nasadzuje tieto drony masívne od druhej polovice roka 2022 na útoky proti kritickej infraštruktúre, vojenským objektom aj civilným budovám. Niektoré modifikácie týchto 200-kilogramových dronov boli dokonca vybavené protilietadlovými raketami, vysvetľuje portál The Aviationist.

Boj proti dronom

V porovnaní s pokročilými riadenými strelami sú tieto drony relatívne lacné. Sú navrhnuté tak, aby sa dali použiť vo veľkých počtoch a rýchlo vyčerpali zásoby protivzdušnej munície protivníka. Keďže cena zachytávacej rakety vysoko prevyšuje cenu jednoduchého dronu, zostrely pomocou kanónov sú z ekonomického hľadiska oveľa výhodnejšie.

Ruské Šáhidy majú novú taktiku: lietajú v extrémne nízkej nadmorskej výške
Video
Ruské sily podľa ukrajinskej strany využívajú nové taktiky na útoky proti vojenským cieľom. / Zdroj: Telegram / Serhij „Flash“ Beskrestnov

Protilietadlové delostrelectvo zažíva renesanciu. Ukrajina využíva napríklad guľomety DŠK v kombinácii so svetlometmi, čo pripomína scény z druhej svetovej vojny. Modernejšie systémy využívajú termovíziu alebo infračervené lúče. Do výzbroje sa vrátili aj systémy ako nemecký Gepard. Do boja proti dronom sa zapájajú aj vrtuľníky Mi-24 či dokonca piestové cvičné lietadlá Jak-52, kde zadný člen posádky strieľa na drony z ručnej zbrane.

Kanón M61 Vulcan

F-16 používa na zostrely kanón M61 Vulcan. Na rozdiel od menšieho typu M134 (kaliber 7,62 mm) strieľa Vulcan 20 mm projektily rýchlosťou až 6 000 rán za minútu. Tento legendárny systém je v službe od roku 1965 a nájdeme ho na strojoch od F-104 Starfighter až po F-22 Raptor. Je tiež základom systému Phalanx (CIWS) na vojnových lodiach.

Chirurgická presnosť francúzskych 'kladív': stíhačka MiG-29 zdemolovala budovu s kľúčovými ruskými jednotkami
Video
Lietadlo ukrajinských vzdušných síl zničilo pomocou vysokopresnej leteckej munície budovu, ktorá bola využívaná ruskými operátormi FPV dronov v severnom sektore. / Zdroj: Soniašnyk / Telegram

Riziká nasadenia

Hoci je použitie kanóna ekonomicky výhodné, núti posádky stíhačiek operovať vo veľmi nízkych výškach proti pomalým cieľom. To predstavuje oveľa vyššie riziko než odpálenie rakety z bezpečnej vzdialenosti. Akákoľvek chyba môže viesť k strate lietadla a najmä vycvičeného pilota.

Pri F-16 musí pilot mieriť celým nosom lietadla na cieľ a zároveň zvažovať riziko kolaterálnych škôd. Ak útočí v rovnakej výške alebo zdola, zblúdilé 20 mm projektily môžu dopadnúť do obývaných oblastí. Ideálny útok preto prebieha zhora nadol, aby strely skončili neškodne v zemi, dodáva The Aviationist.

Ďalšie ruské barbarstvo: zabili záchranárske psy

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

Fotogaléria
Ľudia pozorujú skazu po ruskom leteckom útoku,...
Ľudia evakuujú zranené psy po tom, čo ruský...
+5Zranený pes v klietke po tom, čo ruský letecký...

Do januára 2026 si ukrajinské F-16 pripísali viac ako 1 000 zostrelov dronov a striel s plochou dráhou letu. Najmenej štyri stroje F-16 však boli stratené (tri z nich počas útokov dronov), pričom v troch prípadoch piloti neprežili. Na ceste sú ďalšie lietadlá, no mieru strát je potrebné udržať na udržateľnej úrovni citlivým vyvažovaním rizika a operačnej nevyhnutnosti.

