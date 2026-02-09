Brusel obvinil Metu z blokovania konkurencie v oblasti AI na WhatsAppe. Nesprávne, reagoval gigant

Zdôvodnila to blokovaním konkurencie v oblasti umelej inteligencie (AI) na platforme pre zasielanie správ WhatsApp. Meta ako vlastník WhatsAppu od 15. januára umožnila využívať na tejto platforme len svojho asistenta Meta AI, čím obmedzila prístup konkurentov k trhu, uviedla EK v dnešnej tlačovej správe. Meta s rozhodnutím EK nesúhlasí.
Komisia zaslala Mete oficiálne oznámenie, že firma porušila pravidlá bloku, a dala jej možnosť sa k obvineniam vyjadriť. Mieni voči firme prijať predbežné opatrenia, ktoré by zabránili tomu, že kroky Mety spôsobia vážnu a nenapraviteľnú ujmu na trhu. Konečné rozhodnutie bude závisieť od odpovede Mety.
Hovorca spoločnosti Meta Platforms v reakcii na obvinenie uviedol, že na zásah neexistuje dôvod. Užívatelia majú množstvo možností využívať AI prostredníctvom aplikácií, operačných systémov, zariadení, webov či partnerských riešení. „Komisia nesprávne predpokladá, že WhatsApp Business API je kľúčovým kanálom na šírenie chatbotov," napísal hovorca v e-maile agentúre Reuters.
Európska komisia sa koncom januára rozhodla zaradiť komunikačnú službu WhatsApp medzi veľké internetové platformy, ktoré podliehajú prísnejšej regulácii podľa únijného nariadenia o digitálnych službách (DSA).
Prísnejšia regulácia sa však nebude týkať súkromnej komunikácie prostredníctvom WhatsApp. Svoje rozhodnutie EK zdôvodnila tým, že funkcia WhatsApp Channels, ktorá umožňuje zdieľať informácie so širokým publikom, už prekonala v EÚ limit 45 miliónov užívateľov.
Spoločnosť Meta Platforms prevádzkuje okrem komunikačnej služby WhatsApp aj napríklad populárne sociálne siete Facebook a Instagram.