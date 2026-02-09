Polícia zároveň dôrazne upozorňuje, aby občania pri náleze munície, výbušnín alebo podozrivých predmetov s nimi nemanipulovali a neprevážali ich na policajné oddelenia, keďže najväčšie riziko hrozí práve pri prevoze. V takýchto prípadoch je potrebné okamžite volať linku 158 a počkať na zásah pyrotechnika. V rámci zbraňovej amnestie od 1. januára do 4. februára 2026 odovzdali obyvatelia hlavného mesta Prahy celkovo 83 zbraní, viac ako 3 000 kusov streliva a 20 kusov munície.Čítajte viac VIDEO: Dramatické prenasledovanie arogantného vodiča skončilo prekvapivo. Policajti zostali šokovaní
VIDEO: Žena priniesla na policajnú stanicu protitankovú strelu v taške. Policajti zostali v šoku
Na miestne oddelenie v pražskej Lhotke prišla žena, ktorá v čakárni vyčkala na policajta a následne mu z tašky odovzdala protitankovú strelu. Uviedla, že ju našla doma medzi vecami svojho syna a rozhodla sa ju odovzdať v rámci zbraňovej amnestie. Policajti z bezpečnostných dôvodov okamžite opustili priestory oddelenia a prostredníctvom operačného dôstojníka privolali pyrotechnika. Ten potvrdil, že išlo o neaktívnu protitankovú strelu typu P6 s kalibrom 76 mm.