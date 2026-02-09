Irán začal hromadne zatýkať reformistov, vrátane významných osobností

Podľa agentúry IRNA s odvolaním sa na vyhlásenie teheránskych prokurátorov boli zatknutí štyria ľudia a ďalšie osoby boli predvolané na výsluch. Obvinenia sa týkajú údajných aktivít spojených s „organizáciou a vedením činností zameraných na narušenie politickej a sociálnej situácie v krajine“ počas protivládnych demonštrácií.
Iránsky súd cez víkend odsúdil nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú na viac ako sedem rokov väzenia. Zadržaní boli tiež najmenej štyria členovia iránskeho reformného hnutia, medzi nimi jeho lídra Azar Mansúríová a bývalý diplomat Mohsen Amínzádeh. Zatknutý bol tiež Ebrahím Asgharzádeh, ktorý stál na čele študentských protestov v roku 1979, počas ktorých študenti obsadili americkú ambasádu v Teheráne.
Zatknutie opozičných osobností podľa AP pravdepodobne pramení z ich januárového reformného vyhlásenia, kde vyzývajú iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, aby odstúpil zo svojej funkcie a aby na zemi dohliadala prechodná vládna rada.Čítajte viac Iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Mohammadíovú odsúdili na 6 rokov väzenia
„Potom, čo režim kruto umlčal ľud v uliciach, obrátil svoju pozornosť dovnútra a zameral sa na vernú opozíciu,“ povedal podľa AP odborník na Irán Alí Vaez z výskumného ústavu International Crisis Group. Zostáva však nejasné, akú veľkú politickú podporu reformisti v Iráne majú, píše AP.
V Iráne vládne od roku 1979 teokratický režim. Nedávne rozsiahle protivládne protesty iránskej bezpečnostnej zložky násilím potlačili. Iránska ľudskoprávna organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídliaca v Spojených štátoch uviedla, že pri demonštráciách, ktoré začali na konci decembra, zahynulo 6872 ľudí, z ktorých 6443 boli protestujúci. Zadržaných bolo okolo 50 000 ľudí.