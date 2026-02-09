Ruská armáda mení spôsob boja. Nový prístup má už dopad na fronte

Ako uvádza denník The Wall Street Journal, ruské drony operujú najmä v pásme 20 až 80 kilometrov od línie dotyku, pričom ich hlavnými cieľmi sú ukrajinskí operátori dronov a logistické objekty v tyle.
Denník zároveň poukazuje na rozdiel v prístupe Kyjeva. Ukrajinská stratégia sa podľa WSJ naďalej vo veľkej miere sústreďuje na spôsobovanie čo najväčších strát ruskej pechote v okamihu, keď sa dostane do ohrozenej zóny, približne do 20 kilometrov od frontu.
Podľa viacerých ukrajinských vojakov a dôstojníkov je však takýto prístup potrebné prehodnotiť. Poukazujú na to, že Ukrajina musí účinnejšie reagovať na ruské systematické údery v tylových oblastiach. Major Oleh Šyrjajev, veliteľ 225. útočného pluku bojujúceho v Záporožskej oblasti, tvrdí, že odolnosť ukrajinských síl by sa zvýšila, ak by sa viac zamerali na likvidáciu ruských operátorov dronov a veliteľských stanovíšť rôt a práporov nachádzajúcich sa hlbšie za frontom. „Na taktickej úrovni leží celá váha operácií práve na ich pleciach,“ uviedol.
Rakúsky vojenský analytik Franz-Stefan Gady pre WSJ vysvetľuje, že Moskva pristúpila k systematickejšiemu vyhľadávaniu ukrajinských tímov operátorov dronov. „Rusko zaviedlo systematickejší prístup k vyhľadávaniu ukrajinských tímov operátorov s cieľom narušiť a zničiť ukrajinskú logistiku bezpilotných prostriedkov, pretože tá je ťažiskom ukrajinského obranného systému,“ povedal.
Gady zároveň upozorňuje, že hoci Ukrajina disponuje kvalitnými pilotmi dronov, útoky na ciele v hlbšom tyle sú zatiaľ skôr nesúrodé. Podľa neho Kyjev pociťuje nedostatok dronov a ďalších zbraňových systémov schopných zasahovať ciele vo vzdialenosti približne 30 až 190 kilometrov za frontovou líniou. Posilnenie tohto arzenálu si podľa analytika vyžaduje ďalšiu podporu zo strany západných partnerov.
WSJ zároveň opisuje, prečo ruské jednotky nedokážu v Záporožskej oblasti dosiahnuť rozhodujúci prielom, a to ani napriek početnej prevahe v živej sile a munícii. „Roviny sa tam tiahnu na kilometre a nebo neustále bzučí smrtiacimi ukrajinskými dronmi, ktoré útočia na ruskú pechotu pri pokusoch o prekročenie polí. Ruskú obrnenú techniku zasa zastavujú hlboké priekopy, ostnatý drôt a dračie zuby,“ píše denník.
Jednotky majora Šyrjajeva podľa WSJ fungujú ako akísi hasiči, ktorí zasahujú všade tam, kde sa ruským silám podarí nájsť slabé miesta v obrane. Napriek maximálnemu úsiliu však čelia zložitej situácii. Keďže Ukrajina viaže značné množstvo síl na obranu Doneckej oblasti, na južnom fronte pociťuje ich nedostatok.
27. január 2026
Zástupca veliteľa jednej z brigád pôsobiacich v Záporožskom smere opisuje ruskú taktiku ako snahu systematicky ničiť všetko v priestore postupu. „Rusi si vyberú cestu a snažia sa zničiť všetko, čo sa na nej alebo v jej blízkosti nachádza. Ich cieľom je morálne zlomiť ukrajinských vojakov tým, že urobia akýkoľvek pohyb smerom k línii dotyku alebo od nej priam hororovým,“ uviedol.
Podľa jeho slov brigáda rozširuje využívanie dronov stredného doletu na údery proti ruským jednotkám do vzdialenosti 24 kilometrov od frontu ešte predtým, než sa pokúsia o prienik. Zároveň však upozorňuje, že bude potrebný ďalší pokrok. „V poslednom čase Rusi zriedkakedy útočia priamo na ukrajinské pozície. Namiesto toho sa malé skupiny vojakov snažia pozície obísť a postúpiť čo najhlbšie do tyla. Rusi za to platia vysokú cenu, no v ofenzíve pokračujú,“ uzatvára denník.