V libanonskom Tripolise pri zrútení bytového domu zahynulo 14 ľudí

K incidentu došlo v nedeľu, pričom sa zrútila obytná budova pozostávajúca z dvoch častí, z ktorých každá mala šesť poschodí, objasnil riaditeľ zmieneného úradu. Pátracie operácie po obetiach sa podľa neho skončili. Zahynulo 14 ľudí a ďalších osem sa podarilo zachrániť.
Mesto Tripolis s mierou chudoby viac ako 70 percent je podľa Organizácie Spojených národov považované za najchudobnejšie v Libanone. Mnohé budovy tam roky nie sú udržiavané. Oblasť, v ktorej sa bytovka zrútila, bola tiež dejiskom ťažkých stretov medzi sunnitskými militantmi a susednou oblasťou Džabal Muhsi počas sýrskeho povstania, keď mnohí ľudia v Tripolise podporovali sýrsku opozíciu.
Predstaviteľ Vyššieho úradu pre pomoc s odvolaním na viaceré údaje magistrátu v Tripolise uviedol, že v prípade 105 budov je potrebné okamžité vydanie varovaní o evakuácii pre obyvateľov.
Libanonská asociácia vlastníkov nehnuteľností tvrdí, že v krajine hrozí zrútenie najmenej 16 000 budov, pričom väčšina sa nachádza v hlavnom meste Bejrút a v Tripolise.
Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že po nedeľňajšom incidente sa skupiny nahnevaných mužov preháňali po uliciach mesta na motorkách, pričom niektorí smerovali k úradom viacerých politikov a poškodili pred nimi kovové barikády.Čítajte viac Obrovské nákupné centrum pohltili plamene, skončilo v troskách. Zomrelo najmenej 21 osôb, 60 je nezvestných