V libanonskom Tripolise pri zrútení bytového domu zahynulo 14 ľudí

Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrútení bytového domu v Tripolise na severe Libanonu, oznámil v pondelok libanonský úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

09.02.2026 12:12
Záchranári a obyvatelia hľadajú pozostalých v troskách budovy, ktorá sa zrútila v Tripolise v Libanone v nedeľu 8. februára 2026.
K incidentu došlo v nedeľu, pričom sa zrútila obytná budova pozostávajúca z dvoch častí, z ktorých každá mala šesť poschodí, objasnil riaditeľ zmieneného úradu. Pátracie operácie po obetiach sa podľa neho skončili. Zahynulo 14 ľudí a ďalších osem sa podarilo zachrániť.

Mesto Tripolis s mierou chudoby viac ako 70 percent je podľa Organizácie Spojených národov považované za najchudobnejšie v Libanone. Mnohé budovy tam roky nie sú udržiavané. Oblasť, v ktorej sa bytovka zrútila, bola tiež dejiskom ťažkých stretov medzi sunnitskými militantmi a susednou oblasťou Džabal Muhsi počas sýrskeho povstania, keď mnohí ľudia v Tripolise podporovali sýrsku opozíciu.

Predstaviteľ Vyššieho úradu pre pomoc s odvolaním na viaceré údaje magistrátu v Tripolise uviedol, že v prípade 105 budov je potrebné okamžité vydanie varovaní o evakuácii pre obyvateľov.

Libanonská asociácia vlastníkov nehnuteľností tvrdí, že v krajine hrozí zrútenie najmenej 16 000 budov, pričom väčšina sa nachádza v hlavnom meste Bejrút a v Tripolise.

Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že po nedeľňajšom incidente sa skupiny nahnevaných mužov preháňali po uliciach mesta na motorkách, pričom niektorí smerovali k úradom viacerých politikov a poškodili pred nimi kovové barikády.

