Pravda Správy Svet Za vraždu stovky civilistov. Prokuratúra žiada 45 rokov väzenia pre kosovského exprezidenta Thaçiho

Za vraždu stovky civilistov. Prokuratúra žiada 45 rokov väzenia pre kosovského exprezidenta Thaçiho

Prokurátorka tribunálu pre vojnové zločiny v Kosove Kimberly Westová žiada 45 rokov väzenia pre bývalého kosovského prezidenta Hashima Thaçiho a ďalších troch obvinených členov niekdajšej Kosovskej oslobodeneckej armády. Podľa žalobkyne sa z pozície vrcholných predstaviteľov povstaleckej skupiny podieľali na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti. Westová to podľa stanice RFE/RL uviedla pri dnešnej záverečnej reči v procese s Thaçim v Haagu.

09.02.2026 12:29
Kosovo Thaci Haag Srbsko Foto: ,
Bývalý kosovský prezident Hashim Thaci predstupuje pred kosovský tribunál, pri obhajobe proti obvineniam z vraždy, mučenia a prenasledovania, ktoré sa údajne dopustili počas vojny jeho krajiny za nezávislosť od Srbska v Haagu, 3. 4. 2023.
debata (2)

Podľa obžaloby sú Thaçi a traja ďalší bývalí velitelia UCK Kadri Veseli, Rexhep Selimi a Jakup Krasniqi zodpovední za vraždy asi 100 civilistov, ktorých členovia povstaleckej armády spáchali medzi marcom 1998 a septembrom 1999. Prokuratúra už skôr uviedla zabránili alebo aby potrestali páchateľa, alebo sa na zločinoch sami priamo podieľali alebo k nim vydávali rozkazy. Všetci obvinení vinu už skôr odmietli.

„Obžalovaní spáchali zločiny proti nimi vnímaným protivníkom, aby získali kontrolu nad Kosovom,“ uviedla dnes žalobkyňa Westová s tým, že okrem sto vrážd domnelých spolupracovníkov srbských bezpečnostných zložiek a či politických oponentov z radov kosovských Albáncov boli stovky ďalších ľudí týraných v približne 50 detenčných centrách spravovaných UÇK.

Srbsko Kosovo Haag Thaci Čítajte viac Kosovský exprezident údajne pred zatknutím ovplyvňoval svedkov

Päťdesiatsedemročný Thaçi bol politickým vodcom UÇK, ktorá v 90. rokoch bojovala proti srbským silám za nezávislosť Kosova. Po skončení vojny v roku 1999 sa na dve desaťročia stal určujúcou postavou politického života v Kosove, pričom zastával pozície premiéra aj hlavy štátu. Do Haagu bol prevezený v roku 2020 krátko po tom, čo rezignoval na funkciu kosovského prezidenta. Súd v jeho prípade začal v apríli 2023.

Osobitný tribunál pre Kosovo bol po silnom tlaku medzinárodného spoločenstva na kosovských predstaviteľov schválený v roku 2015. Súdi bývalého veliteľa povstaleckej UÇK, ktorá bojovala za odtrhnutie vtedajšej juhosrbskej autonómnej oblasti Kosovo. Je súčasťou kosovského súdnictva, ale z bezpečnostných dôvodov sídli v holandskom Haagu, kde predtým pôsobil aj Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Členmi tribunálu sú zahraniční sudcovia.

Srebrenica Čítajte viac Vstanú srebrenické obete z mŕtvych, aby nastala "pravá chvíľa zmierenia“?

Vojna v Kosove si v rokoch 1998 až 1999 vyžiadala 13 000 mŕtvych, z väčšiny kosovských Albáncov. Boje skončili po 78 dňoch náletov NATO. Kosovo vyhlásilo samostatnosť v roku 2008. Uznala ju asi polovica členských štátov OSN vrátane Česka, nie však Srbsko a jeho spojenci v Bezpečnostnej rade Rusko a Čína.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Kosovo #Hashim Thaci #vojnový zločin #zločiny proti ľudskosti
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"