Za vraždu stovky civilistov. Prokuratúra žiada 45 rokov väzenia pre kosovského exprezidenta Thaçiho

Podľa obžaloby sú Thaçi a traja ďalší bývalí velitelia UCK Kadri Veseli, Rexhep Selimi a Jakup Krasniqi zodpovední za vraždy asi 100 civilistov, ktorých členovia povstaleckej armády spáchali medzi marcom 1998 a septembrom 1999. Prokuratúra už skôr uviedla zabránili alebo aby potrestali páchateľa, alebo sa na zločinoch sami priamo podieľali alebo k nim vydávali rozkazy. Všetci obvinení vinu už skôr odmietli.
„Obžalovaní spáchali zločiny proti nimi vnímaným protivníkom, aby získali kontrolu nad Kosovom," uviedla dnes žalobkyňa Westová s tým, že okrem sto vrážd domnelých spolupracovníkov srbských bezpečnostných zložiek a či politických oponentov z radov kosovských Albáncov boli stovky ďalších ľudí týraných v približne 50 detenčných centrách spravovaných UÇK.
Päťdesiatsedemročný Thaçi bol politickým vodcom UÇK, ktorá v 90. rokoch bojovala proti srbským silám za nezávislosť Kosova. Po skončení vojny v roku 1999 sa na dve desaťročia stal určujúcou postavou politického života v Kosove, pričom zastával pozície premiéra aj hlavy štátu. Do Haagu bol prevezený v roku 2020 krátko po tom, čo rezignoval na funkciu kosovského prezidenta. Súd v jeho prípade začal v apríli 2023.
Osobitný tribunál pre Kosovo bol po silnom tlaku medzinárodného spoločenstva na kosovských predstaviteľov schválený v roku 2015. Súdi bývalého veliteľa povstaleckej UÇK, ktorá bojovala za odtrhnutie vtedajšej juhosrbskej autonómnej oblasti Kosovo. Je súčasťou kosovského súdnictva, ale z bezpečnostných dôvodov sídli v holandskom Haagu, kde predtým pôsobil aj Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Členmi tribunálu sú zahraniční sudcovia.
Vojna v Kosove si v rokoch 1998 až 1999 vyžiadala 13 000 mŕtvych, z väčšiny kosovských Albáncov. Boje skončili po 78 dňoch náletov NATO. Kosovo vyhlásilo samostatnosť v roku 2008. Uznala ju asi polovica členských štátov OSN vrátane Česka, nie však Srbsko a jeho spojenci v Bezpečnostnej rade Rusko a Čína.