Takaičiová po zdrvujúcom triumfe avizuje veľké politické zmeny, upraviť chce aj ústavu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová po jasnom víťazstve v predčasných parlamentných voľbách ohlásila rozsiahle politické zmeny, upraviť chce aj ústavu ostrovnej krajiny. Na tlačovej konferencii v Tokiu dala tiež najavo otvorenosť na dialóg s Čínou. Informuje o tom agentúra Kjódó.

09.02.2026 12:52
Sanae Takaičiová Foto: ,
Japonská premiérka Sanae Takaičiová počas svojej tlačovej konferencie v pondelok 9. februára 2026 v Tokiu.
Liberálnodemokratická strana (LDP) štyridsaťšesťročnej premiérky v nedeľnom hlasovaní drvivo zvíťazila a podľa japonskej verejnoprávnej televízie NHK by mala obsadiť 316 z 465 kresiel v dolnej komore. Bude tak mať sama o sebe dvojtretinovú väčšinu. Doteraz disponovala 198 mandátmi, naopak hlavné opozičné strany výrazne stratili.

Takaičiová dnes podľa agentúry AFP vyjadrila presvedčenie, že sa voliči v 123-miliónovej krajine vyslovili za významnú zmenu politiky. Výsledok hlasovania jej ukladá veľmi veľkú zodpovednosť urobiť Japonsko silnejším a prosperujúcim, myslí si. Chce to dosiahnuť širokými politickými zmenami, vrátane odklonu od „prehnanej fiškálnej zdržanlivosti“, prilákaním viacerých investícií či tým, že sa dva roky nebude platiť daň z pridanej hodnoty na potraviny, ktorá doteraz predstavovala osem percent.

Ako poznamenáva agentúra Reuters, výzvou pre Takaičiovú bude nájsť príjmy, ktoré by vykompenzovali pozastavenie výberu tejto dane, ktoré rozpočet pripraví o zhruba päť biliónov jenov, teda približne toľko, koľko činí celý ročný rozpočet Japonska na školstvo.

Sledovaný je tiež postoj japonskej šéfky vlády k Číne, najmä po tom, čo v novembri naznačila, že by Tokio mohlo vojensky zasiahnuť v prípade útoku na Taiwan, ktorý si Peking nárokuje. Takaičiová, ktorú AFP označuje za ultrakonzervatívnu, dnes dala najavo pripravenosť pokračovať pokojne a primeraným spôsobom v dialógu s Čínou. Zároveň chce rozhodne chrániť mier a nezávislosť Japonska. Očakáva sa tiež, že bude posilňovať japonskú armádu.

Peking dnes podľa agentúry Reuters uviedol, že čínsku politiku voči Japonsku nezmenia jedny voľby. Takaičiovú vyzval, aby vzala späť svoje slová týkajúce sa Taiwanu.

Takaičiová, ktorá sa teší nebývalej popularite medzi mladými voličmi, je prvou ženou na čele japonskej vlády, pri moci je od konca októbra. Koncom januára rozpustila dolnú komoru parlamentu a vyhlásila predčasné voľby s cieľom získať výraznejšiu parlamentnú väčšinu. Hlavným opozičným stranám, ktoré majú naďalej väčšinu v hornej komore parlamentu, dnes ponúkla spoluprácu.

