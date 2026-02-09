Pravda Správy Svet Rodičia, zbystrite pozornosť. Sociálnymi sieťami sa šíri nová výzva, cieli na deti

Sociálne siete TikTok a Instagram čelia novej bezpečnostnej hrozbe. Kybernetickí experti varujú pred nebezpečnou hrou s názvom „Červený delfín“, ktorá sa zameriava na deti a mladistvých. Manipulatívna výzva sľubuje odmeny, no v skutočnosti končí psychickým nátlakom a vydieraním.

09.02.2026 13:18
Svet internetu zasiahla nová vlna nebezpečenstva, ktorá v mnohom pripomína neslávne známu „Modrú veľrybu“ z roku 2017. Mechanizmus hry je premyslený a útočí na detskú psychiku. Všetko sa začína nenápadne – dieťa dostane krátke video s jednoduchou úlohou. S každým ďalším krokom sa však požiadavky stupňujú, všíma si český iDnes.

Od hier k emočnému vydieraniu

Podľa Miroslava Lujku, odborníka na kybernetickú bezpečnosť, hra rýchlo prechádza do fázy psychického teroru. „Nasleduje emočné vydieranie, v dieťati je vzbudený strach,“ uviedol pre iDNES.cz. Útočníci využívajú sofistikované metódy motivácie, ako sú bežiaci čas či prísľub odmien, čím udržiavajú obeť v neustálom napätí.

Video
Zdroj: TV Pravda

Vážnym problémom je aj technologická stránka veci. Vďaka umelej inteligencii (AI) sú videá prekladané do mnohých jazykov vrátane slovenčiny, čo zvyšuje ich dôveryhodnosť. Útočníci navyše využívajú anonymné profily a funkciu miznúcich správ, čo sťažuje akékoľvek dohľadávanie dôkazov.

Odborníci z organizácie CZ.NIC, ktorí problematiku monitorujú, upozorňujú, že hra môže vyústiť až do fyzického vydierania. Kateřina Vokrouhlíková vysvetľuje, že útočníci sa často vyhrážajú ublížením príbuzným obete. „Tlak vedie k pocitu, že dieťa nemôže z výzvy odísť,“ dodáva. Deti navyše pod nátlakom často odovzdávajú svoje citlivé osobné údaje, ktoré sú následne zneužité.

Čo hovoria čísla a prevencia? Hoci sa „Červený delfín“ objavil len začiatkom tohto roka, odborníci už evidujú desiatky hlásení. Polícia zatiaľ konkrétne prípady s priamym dopadom na zdravie nepotvrdila, no situáciu nepodceňuje.

Kľúčom k ochrane je podľa expertov otvorená komunikácia rodičov s deťmi a okamžité nahlasovanie podozrivého obsahu priamo na sociálnych sieťach. Čím viac podnetov platformy dostanú, tým rýchlejšie môžu nebezpečné algoritmy zastaviť.

Tieň Modrej veľryby

Podobný scenár zažil internet v roku 2017 s hrou Modrá veľryba, ktorá mala pôvod v Rusku. Tá dohnala viacerých mladistvých k sebapoškodzovaniu a v extrémnych prípadoch až k samovražde. Hoci o reálnom počte obetí dodnes panujú pochybnosti a mnohí hru považujú za legendu či marketingový ťah, psychológovia varujú, že reálne nebezpečenstvo tkvie v samotnom procese manipulácie s krehkou detskou psychikou.

