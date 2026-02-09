Posledné boje o Pokrovsk a Myrnohrad: analytici hovoria o kritickom bode a chaose. Kritizujú ukrajinské velenie

O Pokrovsk a Myrnohrad sa vedú posledné boje, myslia si analytici. Podľa ich hodnotenia sa ruské jednotky pokúšajú presunúť pechotu do severnej časti mesta a zároveň využívajú maskovanie v civilnom odeve pri odvážaní tiel padlých vojakov, označovaných ako tzv. „náklad 200“. Velenie ukrajinských síl sa doteraz nevyjadrilo.
Moskva opakovane oznámila dobytie Pokrovska, Kupjanska aj ďalších miest. Ukrajina to však poprela a vojakov pri Kupjansku dokonca navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinskí vojaci už 17 mesiacov bránia Pokrovsk, kde znovu ovládli severnú časť mesta, tvrdil ukrajinský hlavný veliteľ Oleksandr Syrskyj v polovici decembra. O mesiac neskôr označil situáciu v Pokrovsku a Myrnohrade za ťažkú.
Ruská pechota sa teraz snaží preniknúť práve do severnej časti Pokrovska. Rusko silne obmedzilo prísun posíl a zásob do mesta, a to aj za pomoci diaľkového kladenia mínových polí. Pokusy doviezť čerstvých vojakov v obrnených vozidlách skončili zničením vozidiel. Úseky, ktoré sa podarí odmínovať, nepriateľ okamžite znova zamínuje,“ uvádza DeepState.
Ruská armáda tiež zosilnela bombardovanie ukrajinských pozícií riadenými leteckými bombami. Taktiež na severe Myrnohradu „pokračujú chaotické boje“ o pozície, ktoré naďalej bránia ukrajinské sily, tvrdia analytici. Vyčítajú ukrajinskému veleniu, že nemá žiadne plány na stiahnutie ukrajinských síl, hoci Pokrovsk sa v každej chvíli môže ocitnúť v ruských rukách.
Ruské jednotky sa podľa analytikov sústreďujú na farmách v severnej časti mesta, pričom využívajú aj priestory kostola, kde sa nachádzajú spolu s civilistami. Takýto postup je podľa DeepState v rozpore s normami medzinárodného humanitárneho práva.
Podľa analytikov sa pozornosť ukrajinských operátorov dronov v poslednom období sústreďuje práve na obec Hryšyne, čo ruské jednotky využívajú vo svoj prospech. Zároveň upozorňujú na nárast používania kĺzavých bômb. „Je dôležité poznamenať, že nepriateľ zintenzívnil používanie kĺzavých bômb (KAB) na pozície obranných síl,“ dodáva DeepState.
Analytici zároveň upozorňujú, že hoci Pokrovsk môže v blízkej budúcnosti padnúť do rúk ruských síl, ukrajinské velenie zatiaľ neplánuje stiahnutie jednotiek z tejto oblasti.
Do centra pozornosti sa dostáva aj mesto Rodynske, kde ruské jednotky podľa DeepState postupne zvyšujú tlak. Malé skupiny ruskej pechoty podnikajú výpady západne od mesta hlboko do ukrajinskej obrany. Ich cieľom je podľa analytikov vyhľadávať ukrajinských operátorov dronov, ktorým hrozí priamy kontakt s údernými jednotkami protivníka.
Rodynske má pritom strategický význam ako posledný bod umožňujúci prípadný ústup z Myrnohradu, čo si ruské sily podľa analytikov plne uvedomujú. „Posledné boje o Pokrovsk a Myrnohrad pokračujú…“ uzatvára DeepState.
Pokrovsk býval predtým dôležitým centrom zásobovania ukrajinských vojsk čeliacich ruskej invázii na Donbase. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantinivky, ležiace niekoľko desiatok kilometrov severovýchodne, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina ešte v Doneckej oblasti ovláda: Slovjansku a Kramatorsku.