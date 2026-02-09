Pravda Správy Svet Posledné boje o Pokrovsk a Myrnohrad: analytici hovoria o kritickom bode a chaose. Kritizujú ukrajinské velenie

Situácia v mestách Pokrovsk a Myrnohrad na východe Ukrajiny, o ktorých dobytie sa viac ako rok snažia ruské jednotky, sa zhoršila, píše agentúra UNIAN s odvolaním sa na analytikov z projektu DeepState, pokladaného za blízky ukrajinskej armáde.

09.02.2026 13:45
debata (13)
Zábery z dronu, ktorý útočil na ruské pozície pri Pokrovsku
Video
Zdroj: FB spartan_brigade_ngu

O Pokrovsk a Myrnohrad sa vedú posledné boje, myslia si analytici. Podľa ich hodnotenia sa ruské jednotky pokúšajú presunúť pechotu do severnej časti mesta a zároveň využívajú maskovanie v civilnom odeve pri odvážaní tiel padlých vojakov, označovaných ako tzv. „náklad 200“. Velenie ukrajinských síl sa doteraz nevyjadrilo.

Moskva opakovane oznámila dobytie Pokrovska, Kupjanska aj ďalších miest. Ukrajina to však poprela a vojakov pri Kupjansku dokonca navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinskí vojaci už 17 mesiacov bránia Pokrovsk, kde znovu ovládli severnú časť mesta, tvrdil ukrajinský hlavný veliteľ Oleksandr Syrskyj v polovici decembra. O mesiac neskôr označil situáciu v Pokrovsku a Myrnohrade za ťažkú.

Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video
Video
Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. / Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA

Ruská pechota sa teraz snaží preniknúť práve do severnej časti Pokrovska. Rusko silne obmedzilo prísun posíl a zásob do mesta, a to aj za pomoci diaľkového kladenia mínových polí. Pokusy doviezť čerstvých vojakov v obrnených vozidlách skončili zničením vozidiel. Úseky, ktoré sa podarí odmínovať, nepriateľ okamžite znova zamínuje,“ uvádza DeepState.

Ruská armáda tiež zosilnela bombardovanie ukrajinských pozícií riadenými leteckými bombami. Taktiež na severe Myrnohradu „pokračujú chaotické boje“ o pozície, ktoré naďalej bránia ukrajinské sily, tvrdia analytici. Vyčítajú ukrajinskému veleniu, že nemá žiadne plány na stiahnutie ukrajinských síl, hoci Pokrovsk sa v každej chvíli môže ocitnúť v ruských rukách.

Zostať v meste je pre civilistov ešte...
+9V meste Kosťantynivka sa momentálne nachádza...

Ruské jednotky sa podľa analytikov sústreďujú na farmách v severnej časti mesta, pričom využívajú aj priestory kostola, kde sa nachádzajú spolu s civilistami. Takýto postup je podľa DeepState v rozpore s normami medzinárodného humanitárneho práva.

Podľa analytikov sa pozornosť ukrajinských operátorov dronov v poslednom období sústreďuje práve na obec Hryšyne, čo ruské jednotky využívajú vo svoj prospech. Zároveň upozorňujú na nárast používania kĺzavých bômb. „Je dôležité poznamenať, že nepriateľ zintenzívnil používanie kĺzavých bômb (KAB) na pozície obranných síl,“ dodáva DeepState.

Pokrovsk sa nevzdáva. „Nepriateľa nepustíme,” odkazujú vojaci a ukazujú tvrdý odpor
Video
Ukrajinské obranné sily tvrdia, že blokujú postup ruských inváznych vojsk na severe strategicky dôležitého Pokrovsku. / Zdroj: 7. ukrajinský výsadkový zbor

Analytici zároveň upozorňujú, že hoci Pokrovsk môže v blízkej budúcnosti padnúť do rúk ruských síl, ukrajinské velenie zatiaľ neplánuje stiahnutie jednotiek z tejto oblasti.

Do centra pozornosti sa dostáva aj mesto Rodynske, kde ruské jednotky podľa DeepState postupne zvyšujú tlak. Malé skupiny ruskej pechoty podnikajú výpady západne od mesta hlboko do ukrajinskej obrany. Ich cieľom je podľa analytikov vyhľadávať ukrajinských operátorov dronov, ktorým hrozí priamy kontakt s údernými jednotkami protivníka.

Rodynske má pritom strategický význam ako posledný bod umožňujúci prípadný ústup z Myrnohradu, čo si ruské sily podľa analytikov plne uvedomujú. „Posledné boje o Pokrovsk a Myrnohrad pokračujú…“ uzatvára DeepState.

Ďalšie ruské barbarstvo: zabili záchranárske psy

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

Fotogaléria
Ľudia pozorujú skazu po ruskom leteckom útoku,...
Ľudia evakuujú zranené psy po tom, čo ruský...
+5Zranený pes v klietke po tom, čo ruský letecký...

Pokrovsk býval predtým dôležitým centrom zásobovania ukrajinských vojsk čeliacich ruskej invázii na Donbase. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantinivky, ležiace niekoľko desiatok kilometrov severovýchodne, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina ešte v Doneckej oblasti ovláda: Slovjansku a Kramatorsku.

