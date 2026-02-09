Pravda Správy Svet Rušňovodiči v Španielsku vstúpili do štrajku

Na výzvu odborov sa v Španielsku v pondelok začal trojdňový štrajk rušňovodičov, ktorým reagujú na dve vážne železničné nešťastia z 18. a 20. januára. Odborári chcú protestom poukázať na dôsledky ignorovania varovaní o bezpečnosti infraštruktúry a nedostatočné investície do železničnej siete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

09.02.2026 13:50
nehoda vlaku Foto: ,
Policajti kontrolujú škody po vykoľajení prímestského vlaku po zrútení oporného múru na koľaje neďaleko Barcelony v Španielsku v stredu 21. januára 2026.
Štátna železničná spoločnosť Renfe uviedla, že na základe minimálnych požiadaviek má počas štrajku premávať 73 percent diaľkových spojov a 65 percent regionálnych vlakov. V prímestskej doprave musí v čase dopravnej špičky premávať 75 percent vlakov a počas zvyšku dňa polovica bežnej prevádzky.

Dôsledky štrajku boli jasne viditeľné na madridskej stanici Atocha, najrušnejšej železničnej stanici v Španielsku, kde sa počas rannej dopravnej špičky na nástupištiach zhromaždili tisíce cestujúcich, pričom ich vlakové spoje meškali alebo boli zrušené.

Zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo 18. januára v Andalúzii na juhu Španielska si vyžiadala 46 obetí. O dva dni neskôr prímestský vlak v Katalánsku narazil do trosiek zrúteného oporného múru. O život prišiel rušňovodič, desiatky ľudí utrpeli zranenia.

portugalsko Čítajte viac Tretia nehoda v priebehu piatich dní. Vlak v Španielsku narazil do stavebného žeriavu, hlásia ranených

Obe tieto nehody vyvolali pochybnosti o bezpečnosti cestovania vlakmi v Španielsku, ktoré má – po Číne – druhú najväčšiu sieť vysokorýchlostných vlakov na svete.

