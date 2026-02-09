Zázrak za štyri roky? Orbán už v roku 2017 sľúbil, že Maďarsko do roku 2030 dobehne Rakúsko

Aj keď Maďarsko zaznamenalo mierny pokrok, tempo rastu naznačuje, že k skutočnému vyrovnaniu by mohlo dôjsť najskôr o 40 až 45 rokov, píše server, podľa ktorého sa zdá, že nie je možné ani len to, aby Maďarsko dosiahlo 85 až 90 percent úrovne rozvoja Európskej únie do začiatku nasledujúceho desaťročia.
Server economx.hu zverejnil sériu článkov, v ktorých skúma, ako sa plnili veľké ekonomické záväzky z posledných rokov. V rámci toho sa zameral na pokrok v plnení sľubu premiéra Viktora Orbána zo septembra 2017, že Maďarsko by mohlo do roku 2030 dobehnúť Rakúsko v hospodárskom rozvoji.
V roku 2017 na Orbánov sľub negatívne reagoval výskumný ústav GKI Gazdaságkutató Zrt., podľa ktorého aj pri trvalom raste, rýchlejšom akým je priemerný rast EÚ, by bolo veľmi ťažké Maďarsku dobehnúť významné zaostávanie, čo sa týka rozvoja, produktivity a príjmov.
Portál 24.hu okrem iného pripomína, že Maďarsko sa v parite kúpnej sily posunulo zo 61 percent priemeru EÚ v roku 2016 na súčasných približne 70 percent. Rakúsko sa v rovnakom posunulo z úrovne 112 na 113 percent.Čítajte viac Magyar do boja s Orbánom vsadil na dane, euro i tvrdú stopku pre médiá, TISZA predstavila program
Vzhľadom na hospodársku realitu Orbán v roku 2023 korigoval svoje vyhlásenia. Novým cieľom je dosiahnutie 85 až 90 percent priemeru rozvoja EÚ do začiatku budúceho desaťročia. Podľa ekonomických analytikov citovaných economx.hu a GKI je však aj tento upravený cieľ otázny, keďže proces približovania maďarskej ekonomiky k priemeru EÚ sa v poslednom roku zastavil.Čítajte viac Orbán pred voľbami pritvrdzuje a Ukrajinu už nazval nepriateľom Maďarska