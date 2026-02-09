Vo svete získava podporu politika demolačnej gule, varujú experti

„Svet vstúpil do fázy politiky robenej demolačnou guľou. Na program dňa sa dostala rozsiahla deštrukcia skôr než opatrné reformy a úpravy,“ uvádza sa v správe, z ktorej cituje agentúra DPA. Jej autori upozorňujú na to, že v najvyspelejších krajinách sveta si len malá časť ľudí myslí, že budúca generácia sa vďaka politike ich súčasných vlád bude mať lepšie.
Podľa medzinárodného prieskumu MSC si 80 percent opýtaných v Číne myslí, že politika vlády povedie k zlepšeniu života pre budúce generácie, v Indii je to 61 percent. V Spojených štátoch tak odpovedalo 31 percent respondentov, v Taliansku 22 percent a vo Francúzsku dokonca len 12 percent.
Ľudia v západných krajinách si o politických štruktúrach v domácej i zahraničnej politike myslia, že ich ovládla prebujnená byrokracia a nie sú schopní odvádzať svoju prácu a prispôsobiť sa tomu, aby lepšie slúžili potrebám verejnosti. „Výsledkom je atmosféra, v ktorej tí, ktorí vyťahujú buldozéry, búracie gule a motorové píly sú opatrne obdivovaní, ak nie otvorene oslavovaní,“ napísali autori správy.Čítajte viac Historička: Trump chce rozdeliť svet medzi USA, Rusko a Čínu a prinútiť ostatných, aby s tým súhlasili
Za najmocnejšieho z tých, ktorí búrajú existujúce pravidlá a inštitúcie, označuje správa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho stúpenci si sľubujú, že „politika robená pomocou demolačnej gule“ prelomí zotrvačnosť inštitúcií a vynúti si riešenie problémov, ktoré uviazli v patovej situácii. „Zostáva však nejasné, či demolácia pripravuje pôdu pre politiku, ktorá bude nakoniec slúžiť ľuďom,“ podotýkajú autori správy a dodávajú, že "miesto toho môžu spoluprácu založenú na princípoch nahradiť transakčné dohody, súkromné záujmy môžu získať navrch nad tými verejnými a regióny môžu začať ovládať veľmoci namiesto toho, aby sa hovorili.
Európa zažíva neistotu kvôli slabnúcej podpore pre Ukrajinu zo strany Spojených štátov aj kvôli ruským postupom v častiach frontu vo vojne proti Ukrajine. „Len málokedy za dejiny konferencie bolo otvorených toľko zásadných otázok: ohľadom európskej bezpečnosti, ohľadom odolnosti transatlantického partnerstva i schopnosti medzinárodného spoločenstva konať v komplexnom svete plnom konkurencie,“ uviedol šéf Mníchovskej bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger.Čítajte viac Ukrajinský útok na Putina? Ruskému diktátorovi už asi neverí ani Trump
Akcia sa koná od piatku do nedele. Podľa jej vedenia účasť prisľúbilo 65 šéfov štátov a vlád, medzi hosťami konferencie je aj viac ako 90 ministrov zahraničia a obrany. Medzi prominentných účastníkov patrí šéf americkej diplomacie Marco Rubio alebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko bude na tomto stretnutí, ktoré sa koná od roku 1963, zastupovať prezident Petr Pavel a minister zahraničia Petr Macinka.