Orbán zúri: Maďarsko vyhostí každého Ukrajinca, ktorý sa podieľa na nútených odvodoch

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že Budapešť s okamžitou platnosťou vyhostí každého ukrajinského občana, ktorý sa bude podieľať na nútených odvodoch do armády. Jeho vyhlásenie prišlo po smrti 41-ročného muža maďarskej národnosti zo Zakarpatskej oblasti.

09.02.2026 15:00
Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Podľa denníka Magyar Nemzet bol Zsolt Rebán z mesta Berehovo 6. januára 2026 naložený do vozidla a prevezený na vojenský výcvik. Vojakov pritom upozorňoval, že má slabé srdce a lekárske potvrdenie o neschopnosti vykonávať vojenskú službu, uviedol denník. Počas výcviku sa mu malo priťažiť, následne omdlel a jeho rodičia dostali od armády oznámenie, že 18. januára zomrel.

Orbán v reakcii na Facebooku vyhlásil, že Maďarsko pristúpi k okamžitému vyhosťovaniu všetkých Ukrajincov, ktorí sa zúčastňujú na nútených odvodoch. Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás následne potvrdil, že Budapešť už zakázala vstup do krajiny trom vojenským predstaviteľom zapojeným do týchto praktík.

Orbán: Maďari a Slováci vedia, čo znamená vojna
Zdroj: ta3

Ide už o druhý prípad, ktorý vyvolal napätie medzi Budapešťou a Kyjevom. V júli minulého roka zomrel na Ukrajine 45-ročný József Sebestyén zo Zakarpatska, ktorý sa podľa maďarských úradov stal obeťou bitky počas núteného náboru do armády. Ukrajina však tieto tvrdenia odmietla. Podľa vyjadrení ukrajinskej armády muž zomrel na pľúcnu embóliu a na tele sa nenašli žiadne zranenia nasvedčujúce násiliu. Vyšetrovanie bolo ukončené s tým, že nedošlo k spáchaniu trestného činu.

Zosnulý mal ukrajinské aj maďarské občianstvo. Maďarská vláda následne v Bruseli iniciovala zaradenie ukrajinských predstaviteľov zodpovedných za tento prípad na sankčný zoznam Európskej únie za porušovanie ľudských práv.

