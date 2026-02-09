Macinka pôjde do Mníchova „autom so spaľovacím motorom“. Prezidenta Pavla tam vyhľadávať nebude

Macinka však zdôraznil, že nepôjdu spolu a ani sa tam nestretnú, aby upokojili situáciu, ktorá eskalovala po tom, ako prezident koncom januára zverejnil Macinkove SMS a zároveň ho obvinil z pokusu o vydieranie. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády v Prahe šéf diplomacie podotkol, že na schôdzku s Pavlom v Mníchove nebude mať čas. Minulý týždeň uviedol, že jeho ministerstvo bude prezidenta ignorovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Mám tam pomerne nabitý program. Záujem zahraničných partnerov o bilaterálne stretnutia je väčší, než je kapacita. Nejdem tam rokovať s českými reprezentantmi, ale so zahraničnými partnermi. Aj keď to znie hrozne, tak na pána prezidenta si tam čas asi nenájdem. Ale nie je to preto, že by som nechcel. Verím, že aj on má nabitý program,“ povedal Macinka. Vyhľadávať prezidenta tam nebude, dodal.„Nepôjdeme spolu. Ja tam pôjdem autom so spaľovacím motorom,“ reagoval na otázku, či na konferenciu pôjdu politici spoločne.
Premiér Andrej Babiš na tlačovej konferencii nevystúpil, lebo je na zahraničnej ceste v Nemecku. Zastupovala ho vicepremiérka a ministerka financií Alena Schillerová, ktorá sa snažila viaceré Macinkove ironické komentáre vzápätí tlmiť. „Ako čítam slová pána vicepremiéra Macinku, tak na mníchovskej konferencii nič nehrozí. Ide nám o spoločnú vec, o Českú republiku. A určite tam budú všetci aktéri vystupovať konzistentne,“ uviedla a pripomenula Babišove slová, že spor medzi Motoristami a hradom, ktorý vznikol pre nevymenovanie Filipa Turka za ministra životného prostredia, treba upokojiť.Čítajte viac Babiš nevzdáva boj za ministerské kreslo pre Turka, Pavlovi ponúka nové „riešenie“
K tomu, kto by mal Česko v Mníchove reprezentovať, sa vyjadril aj predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Vyhlásil, že by bolo ideálne, aby tam za Česko išiel zástupca vlády, pretože zahraničnú politiku vytvára vláda. „Bol by som skutočne veľmi nerád, aby niekto – a je úplne jedno kto z oficiálnych predstaviteľov – presadzoval v zahraničí inú politiku, než je v súlade s programovým vyhlásením vlády,“ povedal po rokovaní koaličnej rady, ktoré sa uskutočnilo ešte pred zasadnutím vlády.