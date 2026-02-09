Macronov ambiciózny projekt „vzdušného boja budúcnosti“ je na pokraji konca

„Oznámenie o ukončení projektu je pravdepodobnejšie ako správa o jeho obnove,“ povedal podľa serveru úradník blízky francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Podobne sa vyjadril aj nemenovaný francúzsky poslanec, ktorý sa zaoberá obrannou politikou. „FCAS je mŕtvy, všetci to vedia, ale nikto to nechce povedať,“ povedal zákonodarca.
Neúspech programu na stavbu stíhačky šiestej generácie, sprievodných dronov a spoločného dátového cloudu by znamenal pre prezidenta Macrona veľké politické zlyhanie. Podľa francúzskych úradníkov si je toho Macron vedomý a za záchranu projektu tvrdo bojuje.
Francúzsky prezident spustil projekt FCAS v roku 2017 spoločne s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Program je však už takmer rok paralyzovaný kvôli dlhotrvajúcim priemyselným sporom medzi spoločnosťami Dassault Aviation a Airbus ohľadom jednotlivých kompetencií, technológií a rozdelenia práce. Dosiahnutie dohody sa zatiaľ javí ako nepravdepodobné.
Francúzsko verejne deklarovalo svoj záujem na tom, aby projekt pokračoval. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pokúsili tento program zachrániť. Uvidíme, ako sa nám to podarí," povedal tento týždeň novinárom nový šéf francúzskej agentúry pre nákup zbraní Patrick Pailloux.
Podľa informácií Politico však nemecký kancelár Friedrich Merz už zvažuje ďalšie možnosti. V hre je rozdelenie projektu na dva národné lietadlá alebo úplný odchod Nemecka z projektu FCAS. Berlín mal tiež zvažovať možnosť pripojenia sa ku konkurenčnému britsko-taliansko-japonskému programu GCAP. Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera je premiérka Giorgia Meloniová otvorená tomu, aby sa Nemecko projektu zúčastnilo.
Hoci Paríž aj Berlín stále oficiálne vyjadrujú spoločný záujem o pokračovanie spolupráce, nezhody v kľúčových otázkach sa nedarí prekonať ani po uplynutí niekoľkých stanovených termínov. O budúcnosti projektu by mohli lídri oboch krajín znovu rokovať na okraji nadchádzajúceho neformálneho stretnutia Európskej rady.