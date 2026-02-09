Americkí senátori prišli do Grónska s cieľom obnoviť dôveru po výpadoch Trumpa

„V niekoľkých vetách a slovách bola dôvera, ktorá sa budovala od druhej svetovej vojny, narušená a znížená,“ povedala republikánska senátorka Lisa Murkowski na tlačovej konferencii. „Musíme pracovať na obnove tejto dôvery.“
Delegácia, v ktorej boli Murkowski, nezávislý senátor Angus King a demokrati Gary Peters a Maggie Hassanová, navštívila americkú vojenskú základňu v Pituffiku a stretla sa s grónskym premiérom Jensom-Frederikom Nielsenom. Senátori sa tiež majú stretnúť s grónskou ministerkou zahraničných vecí Vivian Motzfeldtovou.
Minulý mesiac Trump ustúpil od opakovaných hrozieb anexie Grónska po tom, čo dosiahol rámcovú dohodu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem o zvýšení amerického vplyvu. Dánsko a Grónsko síce zdieľajú bezpečnostné obavy Trumpa, no trvajú na tom, že suverenita a územná celistvosť sú v rokovaniach nevyhnutné.Čítajte viac Rozdeľuj a panuj. Trump chce aj Kanadu, EÚ je opäť v strehu