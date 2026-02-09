Pravda Správy Svet Americkí senátori prišli do Grónska s cieľom obnoviť dôveru po výpadoch Trumpa

Americkí senátori prišli do Grónska s cieľom obnoviť dôveru po výpadoch Trumpa

Delegácia amerických senátorov navštívila Grónsko s cieľom obnoviť dôveru, ktorú narušili hrozby prezidenta Donalda Trumpa, uviedli zákonodarcovia. Americký prezident vyvolal obavy medzi európskymi spojencami svojimi opakovanými hrozbami, že v prípade potreby násilím získa kontrolu nad dánskym územím, pričom ako dôvod uvádza bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny.

09.02.2026 17:27
debata (1)

„V niekoľkých vetách a slovách bola dôvera, ktorá sa budovala od druhej svetovej vojny, narušená a znížená,“ povedala republikánska senátorka Lisa Murkowski na tlačovej konferencii. „Musíme pracovať na obnove tejto dôvery.“

Trump: Grónsko musíme mať
Video
Trumpova posadnutosť Grónskom odsunula Ukrajinu v Davose na vedľajšiu koľaj. / Zdroj: Reuters

Delegácia, v ktorej boli Murkowski, nezávislý senátor Angus King a demokrati Gary Peters a Maggie Hassanová, navštívila americkú vojenskú základňu v Pituffiku a stretla sa s grónskym premiérom Jensom-Frederikom Nielsenom. Senátori sa tiež majú stretnúť s grónskou ministerkou zahraničných vecí Vivian Motzfeldtovou.

Minulý mesiac Trump ustúpil od opakovaných hrozieb anexie Grónska po tom, čo dosiahol rámcovú dohodu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem o zvýšení amerického vplyvu. Dánsko a Grónsko síce zdieľajú bezpečnostné obavy Trumpa, no trvajú na tom, že suverenita a územná celistvosť sú v rokovaniach nevyhnutné.

Trump Čítajte viac Rozdeľuj a panuj. Trump chce aj Kanadu, EÚ je opäť v strehu
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"