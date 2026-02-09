Z olympiády do ruskej sféry vplyvu. Vance navštívil Arménsko a ide do Azerbajdžanu

Vance, ktorého v piatok vypískali na ZOH v Milane, je najvyššie postaveným americkým činiteľom, ktorý kedy juhokaukazskú krajinu navštívil. V utorok viceprezident navštívi Azerbajdžan, informovala agentúra AFP. Podľa nej sa cesta odohráva v rámci snáh Washingtonu o upevnenie mierového procesu medzi oboma susedmi.
Na summite v Bielom dome v auguste 2025 sprostredkoval americký prezident Donald Trump dohodu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, v ktorej sa obe krajiny zaviazali vzdať sa vzájomných územných nárokov a zdržať sa použitia sily. Dvaja úhlavní nepriatelia spolu v posledných rokoch zviedli dve vojny o Náhornom Karabachu. Azerbajdžan v roku 2023 počas bleskovej ofenzívy definitívne obsadil toto hornaté územie, čím ukončil tri desaťročia vlády arménskych separatistov.
Vanceova návšteva Arménska, donedávna blízkeho spojenca Ruska, sa zároveň odohráva v čase, keď vplyv Moskvy v regióne oslabil v dôsledku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Americké ministerstvo zahraničia podľa AFP uviedlo, že návšteva má „posunúť mierové úsilie prezidenta Donalda Trumpa a podporiť Trumpovu cestu pre medzinárodný mier a prosperitu (TRIPP)“.
TRIPP je navrhovaný cestný a železničný koridor, ktorého cieľom je prepojiť Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan, ktorá je od pevninskej časti krajiny oddelená arménskym územím, a zároveň integrovať región do širšej východo-západnej obchodnej trasy spájajúcej Strednú Áziu a oblasť Kaspického mora s Európou. Washington projekt prezentuje ako opatrenie na budovanie dôvery po desaťročiach konfliktu medzi oboma krajinami.Čítajte viac Putin opäť burcoval Rusov k plodeniu detí. Novinár ho v priamom prenose konfrontoval s nepríjemnou otázkou