Pravda Správy Svet Z olympiády do ruskej sféry vplyvu. Vance navštívil Arménsko a ide do Azerbajdžanu

Americký viceprezident J.D. Vance dnes pricestoval do Jerevanu, kde rokoval s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Na okraj stretnutia obaja politici podpísali dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie. Vance uviedol, že USA sú pripravené exportovať do Arménska pokročilé počítačové čipy a sledovacie drony, a tiež investovať do infraštruktúry krajiny, informovala agentúra AP.

09.02.2026 18:13
J. D. Vance Foto: ,
Viceprezident J. D. Vance, druhá dáma Usha Vanceová spolu so svojimi deťmi Mirabel a Vivekom odchádzajú z paluby Air Force Two po príchode do Jerevanu v Arménsku v pondelok 9. februára 2026.
Vance, ktorého v piatok vypískali na ZOH v Milane, je najvyššie postaveným americkým činiteľom, ktorý kedy juhokaukazskú krajinu navštívil. V utorok viceprezident navštívi Azerbajdžan, informovala agentúra AFP. Podľa nej sa cesta odohráva v rámci snáh Washingtonu o upevnenie mierového procesu medzi oboma susedmi.

Prísne chránený. JD Vance prichádza na olympiádu
Video
Americký viceprezident JD Vance a jeho manželka Usha prišli do hotela v Miláne krátko po pristátí v Taliansku vo štvrtok 5. februára v predvečer otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne v Cortine. / Zdroj: Reuters

Na summite v Bielom dome v auguste 2025 sprostredkoval americký prezident Donald Trump dohodu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, v ktorej sa obe krajiny zaviazali vzdať sa vzájomných územných nárokov a zdržať sa použitia sily. Dvaja úhlavní nepriatelia spolu v posledných rokoch zviedli dve vojny o Náhornom Karabachu. Azerbajdžan v roku 2023 počas bleskovej ofenzívy definitívne obsadil toto hornaté územie, čím ukončil tri desaťročia vlády arménskych separatistov.

Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
Video
Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že ukončil vojnu medzi Aberbajdžanom a Albánskom. V skutočnom svete sú to Azerbajdžan a Arménsko. Zdroj: Biely dom / Zdroj: Biely dom

Vanceova návšteva Arménska, donedávna blízkeho spojenca Ruska, sa zároveň odohráva v čase, keď vplyv Moskvy v regióne oslabil v dôsledku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Americké ministerstvo zahraničia podľa AFP uviedlo, že návšteva má „posunúť mierové úsilie prezidenta Donalda Trumpa a podporiť Trumpovu cestu pre medzinárodný mier a prosperitu (TRIPP)“.

TRIPP je navrhovaný cestný a železničný koridor, ktorého cieľom je prepojiť Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan, ktorá je od pevninskej časti krajiny oddelená arménskym územím, a zároveň integrovať región do širšej východo-západnej obchodnej trasy spájajúcej Strednú Áziu a oblasť Kaspického mora s Európou. Washington projekt prezentuje ako opatrenie na budovanie dôvery po desaťročiach konfliktu medzi oboma krajinami.

