Reuters: NATO pravdepodobne v najbližších dňoch spustí misiu Arktická stráž

O začatí misie by mohli rozhodnúť ministri obrany členských krajín NATO už počas tohtotýždňového zasadnutia v Bruseli. Podľa diplomatov by Arktická stráž mohla zahŕňať vojenské cvičenia, posilnený dohľad, ako aj nasadenie ďalších lodí a leteckých prostriedkov vrátane dronov.
Misia sa však pravdepodobne zameria skôr na efektívnejšie využívanie existujúcich kapacít NATO v regióne než na výrazné posilňovanie vojenských síl, uviedli zdroje.
NATO minulý týždeň potvrdilo, že začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska.Čítajte viac Americkí senátori prišli do Grónska s cieľom obnoviť dôveru po výpadoch Trumpa