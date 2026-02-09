Pravda Správy Svet Orbán s Magyarom pôjde diskutovať iba vtedy, ak to bude vyhovovať jemu, hovorí analytik

O predvolebnom dueli medzi predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom a predsedom mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péterom Magyarom rozhodne iba chladný politický kalkul, a nie želanie verejnosti. Na Facebooku to v pondelok vyhlásil politológ Gábor Török, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

09.02.2026 22:50
Po roku 2010 ide o prvé voľby, v ktorých môže byť vláda Viktora Orbána reálne nahradená." Opozičný líder Péter Magyar a jeho strana TISZA vedie v prieskumoch. Riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážay ale upozorňuje, že tým hra zďaleka nie je dohratá. Výsledok môžu ovplyvniť volebný systém, povolebné scenáre aj reakcia súčasnej moci.

Analytik pripomenul, že Orbán sa na debate s vyzývateľmi nezúčastnil pred žiadnymi voľbami od roku 2006, pretože tak to bolo v súlade s jeho politickými záujmami.

Verejná diskusia Orbána s Magyarom by sa uskutočnila podľa neho iba v takom prípade, ak by obe strany vyhodnotili, že je pre nich výhodnejšie debatovať, než zostať ticho.

Török dodal, že reálna možnosť na diskusiu v roku 2026 nastane, iba ak Fidesz začne v prieskumoch strácať alebo ak by Magyarovo odmietnutie pôsobilo ako zbabelosť. „V opačnom prípade je šanca na duel aj naďalej nulová,“ podčiarkol expert, podľa ktorého z politického hľadiska nevyplýva nič z toho, že väčšina obyvateľstva by chcela, aby Orbán a Magyar diskutovali.

Magyar od roku 2024 opakovane vyzýval premiéra na verejnú debatu a v júli 2025 k tomu poznamenal, že Orbán sa nevyhýba jemu, ale maďarskému ľudu.

Podľa reprezentatívneho prieskumu inštitútu 21 Research Center pre server ahang.hu by si 60 percent maďarských voličov želalo verejnú diskusiu, zatiaľ čo iba 21 percent je proti a 19 percent je nerozhodnutých.

Občianska organizácia aHang vlani 15. septembra na Medzinárodný deň demokracie spustila celoštátnu kampaň, v ktorej požaduje, aby sa Orbán a Magyar pred parlamentnými voľbami v roku 2026 zúčastnili na verejnej debate. K petícii sa už pripojilo vyše 65 000 ľudí.

