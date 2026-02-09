Orbán s Magyarom pôjde diskutovať iba vtedy, ak to bude vyhovovať jemu, hovorí analytik

Analytik pripomenul, že Orbán sa na debate s vyzývateľmi nezúčastnil pred žiadnymi voľbami od roku 2006, pretože tak to bolo v súlade s jeho politickými záujmami.
Verejná diskusia Orbána s Magyarom by sa uskutočnila podľa neho iba v takom prípade, ak by obe strany vyhodnotili, že je pre nich výhodnejšie debatovať, než zostať ticho.Čítajte viac Magyar do boja s Orbánom vsadil na dane, euro i tvrdú stopku pre médiá, TISZA predstavila program
Török dodal, že reálna možnosť na diskusiu v roku 2026 nastane, iba ak Fidesz začne v prieskumoch strácať alebo ak by Magyarovo odmietnutie pôsobilo ako zbabelosť. „V opačnom prípade je šanca na duel aj naďalej nulová,“ podčiarkol expert, podľa ktorého z politického hľadiska nevyplýva nič z toho, že väčšina obyvateľstva by chcela, aby Orbán a Magyar diskutovali.
Magyar od roku 2024 opakovane vyzýval premiéra na verejnú debatu a v júli 2025 k tomu poznamenal, že Orbán sa nevyhýba jemu, ale maďarskému ľudu.Čítajte viac Súboj o Maďarsko: Prieskumy favorizujú Magyara, provládni analytici varujú pred jeho neúspechom
Podľa reprezentatívneho prieskumu inštitútu 21 Research Center pre server ahang.hu by si 60 percent maďarských voličov želalo verejnú diskusiu, zatiaľ čo iba 21 percent je proti a 19 percent je nerozhodnutých.
Občianska organizácia aHang vlani 15. septembra na Medzinárodný deň demokracie spustila celoštátnu kampaň, v ktorej požaduje, aby sa Orbán a Magyar pred parlamentnými voľbami v roku 2026 zúčastnili na verejnej debate. K petícii sa už pripojilo vyše 65 000 ľudí.