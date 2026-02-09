Ghislaine Maxwellová odmietla vypovedať o Epsteinových zverstvách. Za svedectvo žiada milosť od Trumpa

Maxwellová komunikovala so zákonodarcami z výboru Snemovne reprezentantov pre dohľad prostredníctvom videohovoru z texaského väzenia s minimálnym stupňom stráženia, kde si odpykáva dvadsaťročný trest za obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania.
Vypočutie sa konalo v čase, keď zákonodarcovia pátrajú po akýchkoľvek osobách, ktoré mali väzby na Epsteina a mohli napomáhať jeho sexuálnemu násiliu.
„Pani Maxwellová je pripravená hovoriť otvorene a pravdivo, ak dostane milosť od prezidenta Trumpa. Len ona môže poskytnúť úplný opis udalostí… Napríklad prezident Trump aj prezident Clinton sú nevinní a nedopustili sa žiadneho protiprávneho konania,“ uviedol právnik ženy David Oscar Markus vo vyhlásení pred zákonodarcami, ktoré následne zverejnil na sociálnej sieti X.
Epsteinova spolupáchateľka „neodpovedala na žiadne otázky a neposkytla žiadne informácie o mužoch, ktorí znásilňovali ženy a dievčatá a obchodovali s nimi,“ povedal po vypočutí pre stanicu BBC najvyššie postavený demokrat vo výbore Snemovne reprezentantov pre dohľad Robert Garcia. „Koho chráni?“ spýtal sa Garcia.
Šesťdesiatštyriročná Maxwellová podľa demokratickej kongresmanky Melanie Stansburyovej využila priestor na výpoveď pred zákonodarcami ako „kampaň za udelenie milosti“. Demokrati teraz vyzývajú prezidenta Donalda Trumpa, aby vylúčil možnosť udelenia milosti Maxwellovej. Šéf Bieleho domu to už skôr odmietol jednoznačne vylúčiť.
Výbor Snemovne reprezentantov pre dohľad Maxwellovú predvolal už minulý rok. Napriek tomu, že jej právnici zákonodarcom opakovane oznamovali, že na otázky nebude odpovedať, republikánsky predseda výboru James Comer trval na tom, aby sa vypočutie uskutočnilo.
Comer čelil tlaku na zvolanie vypočutia po tom, ako presadzoval predvolanie bývalého prezidenta Billa Clintona a bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej. Manželskému páru hrozil obvinením z pohŕdania Kongresom, ak by nevypovedali. Clintonovci napokon súhlasili a pred výbor predstúpia koncom februára.
Epstein sa pohyboval medzi mnohými vplyvnými ľuďmi z politiky, biznisu aj umenia vrátane Trumpa či Clintonovcov, hoci títo politici neboli v súvislosti s jeho zločinmi obvinení zo žiadneho protiprávneho konania.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat a z obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania. Už v roku 2008 bol na základe kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na osemnásť mesiacov.