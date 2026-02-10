Epstein sa neobesil, zavraždili ho, tvrdí jeho brat. Stopy vraj vedú k Trumpovi

„Nebola to samovražda,“ zdôraznil teraz pre nemecký denník Bild. Ako už prezradil aj americkým médiám, svoje nádeje vkladá najmä do novej pitevnej správy, o ktorú požiadal. „Ak vylúčia samovraždu, zostane len jedna možnosť,“ vysvetlil.
Ak sa však podľa neho preukáže, že jeho brata zabili, treba si položiť otázku, kto to spravil a prečo. „Pri pitve boli dvaja patológovia. Obaja najprv povedali, že to vyzerá skôr na vraždu ako na samovraždu,“ uviedol pre Bild.
Epstein sa pozastavuje nad tým, prečo o týchto pochybnostiach dodnes nie je žiadna zmienka v oficiálnych dokumentoch. Aj vtedajšia šéfka súdnej medicíny v New Yorku Barbara Sampsonová prípad uzavrela ako samovraždu.
„Jeffreyho mŕtvolu pritom ani nevidela. To smrdí až do neba!“ posťažoval sa 71-ročný investor nemeckým novinám.
Vopred ohlásená smrť?
Teórie, že známy finančník neodišiel z tohto sveta dobrovoľne, sa objavili hneď po jeho úmrtí. Ako vyplýva zo zverejnenej správy FBI, Jeffreyho Epsteina zatkli 6. júla 2019 pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho zneužívania.
Vziať si život sa vraj pokúsil už 23. júla, no on sám to poprel. Naopak, vyhlásil, že sa ho pokúsil zabiť jeho spoluväzeň Nicholas Tartaglione, bývalý policajt obvinený z vraždy.Čítajte viac Ghislaine Maxwellová odmietla vypovedať o Epsteinových zverstvách. Za svedectvo žiada milosť od Trumpa
Na stretnutí so psychológom na druhý deň presviedčal, že sa nechce zabiť a že „by bolo šialené“ spáchať samovraždu. Bol vraj rozhodnutý bojovať za svoju nevinu a „vrátiť sa k svojmu životu“, ako sa uvádza v publikovanej správe psychológa z 25. júla.
Zaujímavé je, čo sa dialo potom. Zodpovedný dozorca odporučil, aby Epsteina nenechali v cele osamote a upozornil, aby ho chodili kontrolovať každých 30 minút. Napriek tomu zostal finančník napokon sám, keď jeho spoluväzňa prepustili – len deň pred smrťou.
A v noci na sobotu 9. augusta väzenská stráž nerobila ani stanovené kontroly naplánované na 3. a 5. h, údajne preto, lebo dozorcov bolo málo a boli unavení. A akoby podozrivých „náhod“ nebolo dosť, kamera sledujúca vchod do Epsteinovej cely nefungovala.
„Dnes ráno nápravné zariadenie na Manhattane potvrdilo, že Jeffreyho Epsteina, ktorý čelil obvineniam zo zapojenia sa do obchodovania s maloletými na sexuálne účely, našli v cele bez známok života a krátko nato ho vyhlásili za mŕtveho,“ oznámil prokurátor v New Yorku Geoffrey S. Berman vo vyhlásení, ktoré nedávno spolu s tisíckami ďalších dokumentov zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Aj tento doklad na hlavičkovom papieri teraz vyvolal nečakaný rozruch. Má totiž dátum piatok 9. augusta 2019, no Epsteina podľa záverov vyšetrovania našiel dozorca obeseného až v sobotu 10. augusta, krátko po 6.30 h.
Ako je možné, že prokurátor už vopred ohlasoval jeho smrť? Išlo len o chybu alebo úrady o tejto kauze celý čas klamali?
Obviňuje Trumpa
Epsteinov brat upozornil i na ďalšiu zvláštnu okolnosť. Medzi sprístupnenými materiálmi sa objavili aj videá z väzenskej cely, ktoré vytvorili v čase, keď mal umrieť.
„Musel tu byť niekto s ručnou kamerou. Odtiaľ pochádzajú niektoré zábery!“ zhodnotil pre Bild Mark Epstein. Zverejnenie všetkých videonahrávok z väznice však ministerstvo spravodlivosti zatiaľ neschválilo.
O tom, že obvinený finančník sa nechcel zabiť, podľa jeho brata svedčí aj to, že ho údajne mali už čoskoro prepustiť na kauciu. Sumu v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov mal už pripravenú.
„Môj brat mohol na súdny proces čakať vo svojom luxusnom dome,“ zveril sa denníku Bild Mark Epstein. Sotva vraj možno uveriť, že by si v takej situácii zvolil dobrovoľný odchod zo života.
Zo smrti svojho brata obviňuje vtedajšiu vládu Donalda Trumpa. Ako uviedol americký magazín People, Epstein tvrdí, že jeho brat mal k dispozícii informácie, ktoré mohli Trumpa kompromitovať, a to už v roku 2016, keď prvý raz kandidoval za prezidenta.Čítajte viac Epsteinova stopa vedie aj do Česka: sexuálny delikvent si mal z krajiny nechať voziť neplnoleté dievčatá
Jeffrey mu údajne povedal, že boli dostatočne usvedčujúce, aby bohatý republikán z volieb odstúpil. „Nepovedal mi, čo vedel, ale Jeffrey mal na Trumpa určite nejakú špinu,“ citoval ho týždenník People.
V relácii americkej televízie NewsNation v januári opäť tvrdil, že Jeffrey Epstein nespáchal samovraždu a „vo februári vyjdú najavo ďalšie dôkazy z pitvy, ktoré to potvrdia“.
Ako pripomenul, ani zranenia, ktoré vidno na tele jeho brata, vraj nezodpovedajú tomu, ako by to vyzeralo, keby sa naozaj obesil. „Jeffa zavraždili. Chcem vedieť, kto ho zabil a v čom mene?“ povedal v televízii.Čítajte viac Fatálne zlyhanie úradov: Spisy o Epsteinovi sú plné necenzurovaných nahých fotografií a mien obetí
Doterajšie vyšetrovanie označil za „šarádu“, ktorej cieľom je iba utajiť pravdu. O tom by napokon mohlo svedčiť i to, že vo zverejnených materiáloch je veľa zmienok o rôznych vplyvných osobách či politikoch, napríklad o bývalom demokratickom prezidentovi USA Billovi Clintonovi, ale takmer nič o Trumpovi.
Všetko pritom naznačuje, že šéf Bieleho domu sa s Epsteinom dobre poznal a je tiež známe, že hoci to voličom sľúbil, zverejnenie jeho spisu dlho odkladal.
Oficiálny postoj úradov ku kauze sa však nemení. Rezort spravodlivosti aj FBI akékoľvek konšpiračné teórie o smrti prominentného finančníka už vlani odmietli.
„Po dôkladnom vyšetrovaní FBI dospela k záveru, že Jeffrey Epstein spáchal samovraždu vo svojej väzenskej cele,“ zhodli sa úrady v spoločnom vyhlásení v júli minulého roka.