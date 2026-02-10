ONLINE: Ukrajina začína vyvážať zbrane, snaží sa speňažiť vojenské technológie

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 447 dní
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
6:30 Ukrajina začína otvárať vývoz zbraní domácej výroby, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tak chce zarobiť na vojnovom technologickom závode v zbrojení s Ruskom a získať toľko potrebné finančné prostriedky, napísala dnes agentúra Reuters.
Štyri roky trvajúca vojna, v ktorej sa Ukrajina bráni ruskej invázii, podnietila rozmach obranného sektora. Odborové zväzy odhadujú, že Ukrajina teraz má viac ako tisíc výrobcov zbraní a vojenského vybavenia; väčšinou ide o malé súkromné spoločnosti založené po ruskej invázii vo februári 2022.
Keďže sa spoločnosti snažili vyrábať nové zbraňové systémy a spôsoby, ako im čeliť, obranný sektor rástol rýchlejšie, ako bola schopnosť vlády nakupovať jeho produkty, čo viedlo Kyjev k tomu, že hľadal peniaze u spojencov, aby pomohli financovať domáce nákupy, napísal Reuters.
Ukrajinskí výrobcovia, z ktorých mnohí majú za sebou úspešné nasadenie svojich produktov na bojisku, dúfajú, že budú môcť ťažiť z historického boomu európskych výdavkov na obranu, ktorý je poháňaný najväčšou vojnou na kontinente od roku 1945.
Zelenskyj uviedol, že tento rok bude po celej Európe otvorených desať exportných stredísk pre ukrajinské zbrane. Medzi ukrajinským vývozom budú aj bojové drony, teda bezpilotné lietadlá, dodal ukrajinský prezident.