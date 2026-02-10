USA pri ďalšom útoku na údajnú pašerácku loď v Tichomorí zabili dvoch ľudí

„Spravodajské služby potvrdili, že loď plávala po známych trasách pašerákov drog vo východnom Pacifiku a bola zapojená do drogovej činnosti. Dvaja narkoteroristi boli pri útoku zabití a jeden prežil,“ napísalo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) na sociálnej sieti X.
Útoky na plavidlá v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku začala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vykonávať začiatkom septembra. O týchto lodiach tvrdí, že pašujú drogy, no žiaden jednoznačný dôkaz na podporu svojho tvrdenia doteraz nepredložila. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov. Podľa agentúry AFP pri amerických útokoch zahynulo už najmenej 130 ľudí.
Najnovší úder je zároveň tretím známym útokom od vojenského zásahu USA vo Venezuele, pri ktorom špeciálne americké komando začiatkom januára zajalo prezidenta Nicolása Madura a dopravilo ho do USA. Washington tvrdí, že Maduro, jeho manželka a ďalší venezuelskí predstavitelia sú zodpovední za „narkoterorizmus“, obchodovanie s drogami a ďalšie zločiny.