Bezpečnostný expert Bříza: Zmluvy sa rozpadajú. Štáty chcú jadrové zbrane, nechcú dopadnúť ako Ukrajina

Dohoda New START bola viac než desaťročie základom kontroly jadrových zbraní medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Jej definitívny koniec prichádza v čase vojny na Ukrajine, rastúcej globálnej neistoty a rýchleho zbrojenia Číny. Podľa bezpečnostného experta Vlastislava Břízu svet nevstupuje do jadrovej apokalypsy, ale do nepredvídateľnej éry.

10.02.2026 10:00
Jadrové zmluvy sa rozpadajú. Čína rastie, Európa zostáva odkázaná na USA. „Svet zažíva renesanciu jadrových zbraní,“ hovorí bezpečnostný expert po konci dohody New START.

Pozrite si debatu Niny Lexovej a Vlastislava Břízu v relácii Pravda vo svete
Čo sa v rozhovore dozviete:

  • prečo koniec New START neznamená okamžité jadrové preteky, ale zvyšuje neistotu
  • prečo Spojené štáty nemali silnú motiváciu na predĺženie New START
  • prečo Rusko nemá ekonomické kapacity na nové jadrové preteky
  • prečo Zmluva o nešírení jadrových zbraní nedokáže regulovať arzenály veľmocí
  • aký signál vysiela rozpad zmluvy New START krajinám ako Irán či Severná Kórea
  • prečo vojna na Ukrajine urýchlila „renesanciu“ jadrových zbraní
  • ako rýchlo a prečo rastie čínsky jadrový arzenál
  • ako funguje európsky jadrový dáždnik a prečo bez USA jednoducho nefunguje
  • či má šancu vzniknúť nová generácia zmlúv o kontrole jadrových zbraní

Prvýkrát po viac než päťdesiatich rokoch prestáva platiť akékoľvek obmedzenie jadrových arzenálov medzi dvoma najväčšími jadrovými veľmocami. Vidíme renesanciu jadrových zbraní – štáty ich chcú, lebo nechcú dopadnúť ako Ukrajina. Vzájomné zaručené zničenie znie paradoxne, ale je to jeden z mála stabilizačných prvkov svetovej bezpečnosti. Francúzsky jadrový dáždnik nie je schopný odradiť Rusko – prevaha je desať ku jednej. Čína sa nebude chcieť zmluvne viazať, kým sa nepriblíži Spojeným štátom a Rusku. Medzinárodné právo už dnes nehrá takú rolu ako kedysi – dominuje silové riešenie.

