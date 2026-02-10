Bezpečnostný expert Bříza: Zmluvy sa rozpadajú. Štáty chcú jadrové zbrane, nechcú dopadnúť ako Ukrajina

Jadrové zmluvy sa rozpadajú. Čína rastie, Európa zostáva odkázaná na USA. „Svet zažíva renesanciu jadrových zbraní,“ hovorí bezpečnostný expert po konci dohody New START.
Čo sa v rozhovore dozviete:
- prečo koniec New START neznamená okamžité jadrové preteky, ale zvyšuje neistotu
- prečo Spojené štáty nemali silnú motiváciu na predĺženie New START
- prečo Rusko nemá ekonomické kapacity na nové jadrové preteky
- prečo Zmluva o nešírení jadrových zbraní nedokáže regulovať arzenály veľmocí
- aký signál vysiela rozpad zmluvy New START krajinám ako Irán či Severná Kórea
- prečo vojna na Ukrajine urýchlila „renesanciu“ jadrových zbraní
- ako rýchlo a prečo rastie čínsky jadrový arzenál
- ako funguje európsky jadrový dáždnik a prečo bez USA jednoducho nefunguje
- či má šancu vzniknúť nová generácia zmlúv o kontrole jadrových zbraní
Prvýkrát po viac než päťdesiatich rokoch prestáva platiť akékoľvek obmedzenie jadrových arzenálov medzi dvoma najväčšími jadrovými veľmocami. Vidíme renesanciu jadrových zbraní – štáty ich chcú, lebo nechcú dopadnúť ako Ukrajina. Vzájomné zaručené zničenie znie paradoxne, ale je to jeden z mála stabilizačných prvkov svetovej bezpečnosti. Francúzsky jadrový dáždnik nie je schopný odradiť Rusko – prevaha je desať ku jednej. Čína sa nebude chcieť zmluvne viazať, kým sa nepriblíži Spojeným štátom a Rusku. Medzinárodné právo už dnes nehrá takú rolu ako kedysi – dominuje silové riešenie.