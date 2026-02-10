Macron pred summitom EÚ podporil spoločné zadlženie únie

Európska únia by si mala požičať peniaze, napríklad formou spoločných dlhopisov, investovať do technológií a lepšie konkurovať Spojeným štátom alebo Číne. V rozhovore zverejnenom v dnešnom vydaní veľkých európskych denníkov to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého by euro malo byť schopné konkurovať doláru. Dva dni pred summitom lídrov úniových krajín tiež opäť kritizoval dohodu EÚ s juhoamerickým spolkom Mercosur či podporil ďalšie snahy o vznik spoločného európskeho bojového lietadla FCAS.
Európa hrá proti nám. Farmári v Paríži vyšli do ulíc, protestujú proti dohode s Mercosur
Video
Okolo 350 traktorov vyrazilo do ulíc Paríža, kde francúzski poľnohospodári protestujú proti dohode Európskej únie s juhoamerickými krajinami spolku Mercosur, ktorá podľa nich ohrozí ich príjmy a potenciálne aj dodávky potravín pre obyvateľov. Farmári v rannej špičke blokovali ulice metropoly a požadovali okamžité kroky vlády na zlepšenie situácie. / Zdroj: Reuters
„V porovnaní so Spojenými štátmi a Čínou nemá EÚ taký vysoký dlh. V čase prebiehajúceho súboja investícií do technológií je veľkou chybou nevyužiť túto možnosť pôžičky,“ povedal Macron v interview publikovanom vo francúzskom Le Monde či britských Financial Times. Podľa Macrona by únia mala viac investovať tiež do vlastnej obrany, ktorú by mali posilniť nákupy vojenskej techniky vyrobenej v Európe.
Francúzsko spolu so štátmi južného krídla únie podporuje spoločné zadlžovanie EÚ dlhodobo, niektoré štáty severnej Európy či Holandsko sa však stavajú proti.
Francúzsky prezident opäť kritizoval dohodu EÚ s Mercosurom, ktorú krajiny európskeho bloku napriek odporu Paríža v januári schválili. Dohoda so spoločenstvom zahŕňajúcim Brazíliu či Argentínu podľa Bruselu pomôže krajinám EÚ posilniť v čase zhoršených obchodných vzťahov s USA obchod s inými štátmi sveta, Francúzsko sa však obáva konkurencie lacného poľnohospodárskeho dovozu z Južnej Ameriky.