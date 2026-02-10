VIDEO: Drsné zábery z Talianska: ozbrojené komando rozpútalo peklo na diaľnici, prepadlo pancierovanú dodávku

Ozbrojený prepad pancierovej dodávky sa odohral za bieleho dňa na frekventovanej ceste pri obci Tuturano, píše web La Gazzetta del Mezzogiorno. Na miesto dorazili tri vozidlá s modrými majákmi, ktoré sa podobali na autá talianskych bezpečnostných zložiek. Podľa prvotných zistení v nich cestovalo osem mužov oblečených v bielych overaloch, pričom časť z nich bola ťažko ozbrojená.
Následne došlo aj k prestrelke s karabiniermi. Úrady nehlásili žiadnych zranených. Prepadnuté vozidlo patrilo bezpečnostnej spoločnosti Battistolli, ktorá sa špecializuje na prevoz hotovosti a cenností.
Páchatelia mali naprieč vozovkou odstaviť a zapáliť iné vozidlo, čím prinútili pancierovú dodávku zastaviť. Cesta bola dlho zablokovaná. Na mieste zasahovali karabinieri a hasiči.
Incident zachytáva video, ktoré na sociálnych sieťach zverejnil taliansky poslanec za Demokratickú stranu Claudio Stefanazzi.
„Útok za bieleho dňa na najrušnejšej ceste v oblasti Salenta. Zbrane, výbušniny. Prestrelka s karabiniermi. Minister vnútra Matteo Piantedosi by mal prestať predstierať, že sa nič nestalo,“ napísal Stefanazzi na Facebooku.
V dôsledku útoku dočasne uzavreli v oboch smeroch pri obci San Pietro Vernotico viac ako štvorkilometrový úsek štátnej cesty spájajúcej Brindisi a Lecce, napísala na svojej webovej stránke talianska správa ciest s tým, že vodičov polícia presmerovala na obchádzkovú trasu po bývalej štátnej ceste číslo 16.
Zatiaľ nie je známe, čo presne sa páchateľom z pancierového vozidla podarilo získať. Pri úteku však narazili na hliadku karabinierov v oblasti mesta Squinzano.
Bezpečnostné zložky zadržali najmenej dve osoby. Podozriví, pochádzajúci z provincie Foggia, sú momentálne vypočúvaní v kasárňach karabinierov v Campi Salentina. Ďalším členom ozbrojeného komanda sa podľa informácií denníka Il Giornale podarilo ujsť.
Počas úteku mali niektorí z páchateľov okradnúť náhodných vodičov o ich vozidlá. Pod hrozbou streľby z kalašnikovov ich prinútili zastaviť a opustiť autá, ktoré následne použili na pokračovanie v úteku.
Podľa denníka Il Giornale ide už o druhý prepad pancierovej dodávky na tej istej ceste v priebehu necelých dvoch rokov. Predchádzajúci incident sa odohral 4. júla 2024 pri meste Torchiarolo, kde si páchatelia odniesli korisť v hodnote približne troch miliónov eur.