„Bol to šok“. Ukrajina potichu rozpúšťa Medzinárodnú légiu. Zahraniční bojovníci sú demoralizovaní

Informuje o tom francúzsky denník Le Monde, podľa ktorého sú zahraniční bojovníci postupne presúvaní do útočných plukov pravidelnej armády, kde plnia najrizikovejšie bojové úlohy.
Zahraniční dobrovoľníci hovoria o rastúcej demoralizácii a strate špecializovaných schopností. Generálny štáb ukrajinskej armády sa k situácii oficiálne nevyjadril.
Rozhodnutie na konci roka
Rozhodnutie o presunoch oznámilo velenie jednotkám nenápadne 31. decembra 2025. Druhému práporu Medzinárodnej légie sa síce podarilo získať dočasný odklad do 15. februára, jeho príslušníci však už boli formálne preradení k 253. útočnému pluku 129. brigády územnej obrany.
Zahraniční vojaci opisujú presun ako náhly a nečakaný. „Bol to šok. Povedali nám: ‚Zbaľte si kufre a ešte dnes vyrazte do Kryvéhom Rihu‘,“ uviedol 45-ročný Dán z Faerských ostrovov s prezývkou Viking, ktorý vstúpil do Légie v roku 2023.
Podmienky po preradení sa podľa neho výrazne zhoršili. „Sme natlačení v kasárňach, kde týždeň netečie voda a nefunguje internet. Neexistuje žiaden výcvik ani cvičenia. Všetci sú demoralizovaní, mnohí spolubojovníci odišli,“ dodal.
„Strategická chyba a plytvanie zdrojmi“
Kriticky sa k rozhodnutiu postavil aj náčelník štábu 2. práporu Medzinárodnej légie Andrij Spivak, ktorý ho označil za vážnu strategickú chybu.
„Rozpustenie Medzinárodnej légie je neuveriteľným plytvaním zdrojmi. Sme jedinou jednotkou v armáde, kde sú všetci dôstojníci bilingválni. Legionárov sme učili inovatívnu obrannú taktiku a teraz ich posielajú do útočných častí, čo je úplne iná misia. Všetky tieto schopnosti riskujeme, že stratíme,“ povedal povedal pre francúzsky denník.
Oficiálne údaje o počte zahraničných dobrovoľníkov v Légii ukrajinské úrady nezverejňujú. Od roku 2022 síce kontrakty podpísali tisíce cudzincov, no pôvodne očakávaný počet 20-tisíc vojakov jednotka nikdy nedosiahla. Zahraniční príslušníci dostávajú rovnaký plat ako ukrajinskí vojaci, no po šiestich mesiacoch služby môžu vypovedať zmluvu, čo vedie k výraznej fluktuácii.
Od symbolu hrdinstva k neistote
Do roku 2025 pozostávala Medzinárodná légia zo štyroch práporov a zúčastnila sa viacerých kľúčových operácií – od oslobodzovania Charkovskej oblasti až po obranu Vovčanska a Časiv Jaru. Podľa zdrojov z jednotiek utrpeli 1. a 3. prápor vysoké straty a čelili dezercii, po čom boli ich zvyšky presunuté do útočných plukov.
27-ročný Američan s prezývkou Connor tvrdí: „Prišiel som sem bojovať za svoju krajinu, nie za Légiu. Najdôležitejšie je pokračovať v boji.“
Iný pohľad má 53-ročný americký zdravotník Karl: „Vypoviem zmluvu. Riskujeme životy, aby sme pomohli Ukrajine, a oni nás jednoducho opustia. Je to facka.“ Zároveň upozorňuje, že preradenie vynuluje čas potrebný na získanie ukrajinského občianstva.
Dobrovoľníci zdôrazňujú, že Medzinárodná légia pre cudzincov predstavovala relatívne „bezpečné prostredie“, najmä z hľadiska komunikácie. „Každý sa bojí, že skončí v jednotke, kde veliteľ nehovorí po anglicky,“ dodáva Viking.
Francúzska stopa
V Medzinárodnej légii pôsobila aj výrazná skupina Francúzov. Tí si vytvorili vlastný systém šifrovanej rádiovej komunikácie a medzi sebou komunikovali po francúzsky, aby im ruské sily v prípade odpočúvania nerozumeli.