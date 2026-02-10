Pravda Správy Svet „Bol to šok“. Ukrajina potichu rozpúšťa Medzinárodnú légiu. Zahraniční bojovníci sú demoralizovaní

„Bol to šok“. Ukrajina potichu rozpúšťa Medzinárodnú légiu. Zahraniční bojovníci sú demoralizovaní

Ukrajina koncom roka 2025 fakticky pristúpila k rozpúšťaniu Medzinárodnej légie – jednotky zahraničných dobrovoľníkov, ktorú na začiatku ruskej invázie v roku 2022 vytvoril prezident Volodymyr Zelenskyj.

10.02.2026 11:20
debata (11)
Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video
Video
Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. / Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA

Informuje o tom francúzsky denník Le Monde, podľa ktorého sú zahraniční bojovníci postupne presúvaní do útočných plukov pravidelnej armády, kde plnia najrizikovejšie bojové úlohy.

Zahraniční dobrovoľníci hovoria o rastúcej demoralizácii a strate špecializovaných schopností. Generálny štáb ukrajinskej armády sa k situácii oficiálne nevyjadril.

Rozhodnutie na konci roka

Rozhodnutie o presunoch oznámilo velenie jednotkám nenápadne 31. decembra 2025. Druhému práporu Medzinárodnej légie sa síce podarilo získať dočasný odklad do 15. februára, jeho príslušníci však už boli formálne preradení k 253. útočnému pluku 129. brigády územnej obrany.

Zahraniční vojaci opisujú presun ako náhly a nečakaný. „Bol to šok. Povedali nám: ‚Zbaľte si kufre a ešte dnes vyrazte do Kryvéhom Rihu‘,“ uviedol 45-ročný Dán z Faerských ostrovov s prezývkou Viking, ktorý vstúpil do Légie v roku 2023.

Ukrajinská armáda po prvýkrát zničila TOS-1A na území Ruska - ide o jednu z najbrutálnejších zbraní
Video
Ukrajinské sily oznámili zničenie ťažkého viachlavňového raketového systému TOS-1A Solncepjok priamo na území Ruska. / Zdroj: Telegram / Bulava (72. samostatná mechanizovaná brigáda)

Podmienky po preradení sa podľa neho výrazne zhoršili. „Sme natlačení v kasárňach, kde týždeň netečie voda a nefunguje internet. Neexistuje žiaden výcvik ani cvičenia. Všetci sú demoralizovaní, mnohí spolubojovníci odišli,“ dodal.

„Strategická chyba a plytvanie zdrojmi“

Kriticky sa k rozhodnutiu postavil aj náčelník štábu 2. práporu Medzinárodnej légie Andrij Spivak, ktorý ho označil za vážnu strategickú chybu.

„Rozpustenie Medzinárodnej légie je neuveriteľným plytvaním zdrojmi. Sme jedinou jednotkou v armáde, kde sú všetci dôstojníci bilingválni. Legionárov sme učili inovatívnu obrannú taktiku a teraz ich posielajú do útočných častí, čo je úplne iná misia. Všetky tieto schopnosti riskujeme, že stratíme,“ povedal povedal pre francúzsky denník.

Ukrajinci odrazili ruský útok pri obci Hryšyne
Video
Zdroj: 7. výsadkový útočný zbor Ukrajiny

Oficiálne údaje o počte zahraničných dobrovoľníkov v Légii ukrajinské úrady nezverejňujú. Od roku 2022 síce kontrakty podpísali tisíce cudzincov, no pôvodne očakávaný počet 20-tisíc vojakov jednotka nikdy nedosiahla. Zahraniční príslušníci dostávajú rovnaký plat ako ukrajinskí vojaci, no po šiestich mesiacoch služby môžu vypovedať zmluvu, čo vedie k výraznej fluktuácii.

Od symbolu hrdinstva k neistote

Do roku 2025 pozostávala Medzinárodná légia zo štyroch práporov a zúčastnila sa viacerých kľúčových operácií – od oslobodzovania Charkovskej oblasti až po obranu Vovčanska a Časiv Jaru. Podľa zdrojov z jednotiek utrpeli 1. a 3. prápor vysoké straty a čelili dezercii, po čom boli ich zvyšky presunuté do útočných plukov.

Nočná mora Rusov v akcii: dron Vampire nemal v roku 2025 konkurenciu
Video
Bombardovací dron Vampire, známy aj pod prezývkou „Baba Jaga“, bol v roku 2025 najúčinnejším úderným systémom na ukrajinskom bojisku. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

27-ročný Američan s prezývkou Connor tvrdí: „Prišiel som sem bojovať za svoju krajinu, nie za Légiu. Najdôležitejšie je pokračovať v boji.“

Iný pohľad má 53-ročný americký zdravotník Karl: „Vypoviem zmluvu. Riskujeme životy, aby sme pomohli Ukrajine, a oni nás jednoducho opustia. Je to facka.“ Zároveň upozorňuje, že preradenie vynuluje čas potrebný na získanie ukrajinského občianstva.

Dobrovoľníci zdôrazňujú, že Medzinárodná légia pre cudzincov predstavovala relatívne „bezpečné prostredie“, najmä z hľadiska komunikácie. „Každý sa bojí, že skončí v jednotke, kde veliteľ nehovorí po anglicky,“ dodáva Viking.

Francúzska stopa

V Medzinárodnej légii pôsobila aj výrazná skupina Francúzov. Tí si vytvorili vlastný systém šifrovanej rádiovej komunikácie a medzi sebou komunikovali po francúzsky, aby im ruské sily v prípade odpočúvania nerozumeli.

Chirurgická presnosť francúzskych 'kladív': stíhačka MiG-29 zdemolovala budovu s kľúčovými ruskými jednotkami
Video
Lietadlo ukrajinských vzdušných síl zničilo pomocou vysokopresnej leteckej munície budovu, ktorá bola využívaná ruskými operátormi FPV dronov v severnom sektore. / Zdroj: Soniašnyk / Telegram
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #vojaci #ukrajinská armáda #ruská armáda #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"