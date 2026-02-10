„Rusko teraz nechce mier,“ tvrdí Macron po prvých kontaktoch s Kremľom. Chce obnoviť dialóg s Putinom

Zámer obnoviť priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré boli prerušené pre vojnu na Ukrajine, Macron avizoval už v decembri 2025. Začiatkom februára preto vyslal do Moskvy svojho emisára Emmanuela Bonna.
„Čo som dosiahol? Potvrdenie, že Rusko teraz nechce mier. Ale hlavne sme obnovili tieto diskusné kanály na technickej úrovni,“ vysvetlil Macron v rozhovore, ktorý v utorok zverejnili viaceré európske médiá vrátane Le Monde.
Macron spresnil, že do týchto rokovaní chce zapojiť aj európskych partnerov. Podľa neho by rozhovory s Putinom mali byť bez priveľkého počtu účastníkov, s jasne definovaným mandátom a za účasti ľudí, ktorí majú rozhodovaciu právomoc.
Francúzsky prezident opäť zdôraznil, že tento dialóg nesmie byť delegovaný na Spojené štáty. „Naša geografická situácia sa nezmení. Či sa nám to páči alebo nie, Rusko tu bude aj zajtra a je priamo na našich hraniciach,“ objasnil.
Pripomenul zároveň, že keď Moskva a Kyjev dosiahnu mier, bude potrebné v Európe vybudovať novú bezpečnostnú architektúru, ktorá zahrnie aj Rusko. „Je preto dôležité, aby sme obnovili európsky dialóg s Rusmi spôsobom, ktorý je dobre premyslený – bez naivity, bez vyvíjania tlaku na Ukrajinu, a zároveň tak, aby sme neboli závislí od tretích strán pri tomto dialógu,“ uviedol Macron.
V rozhovore, ktorý bol v utorok zverejnený vo viacerých európskych novinách vrátane Le Monde, The Economist a Süddeutsche Zeitung, Macron vyzval Európu, aby sa pripravila na ďalšie napätie vo vzťahoch s USA a využila príležitosti na posilnenie hospodárskej a globálnej pozície Únie.Čítajte viac Tradičné spojenectvo Berlína s Parížom je už minulosťou. Merz si za Macrona našiel náhradu
Nedávnu kauzu s Grónskom označil Macron za „budíček“ a varoval pred rastúcou závislosťou EÚ od americkej politiky a hrozbami voči strategickým sektorom, ako sú digitálne technológie, lieková politika či obrana. Šéf Elyzejského paláca zdôraznil potrebu koordinovanej európskej stratégie s „európskou preferenciou“ pre kľúčové odvetvia, vrátane čistých technológií, chemického a automobilového priemyslu či ocele, pričom odmietol protekcionizmus voči zahraničným výrobcom.
Kremeľ privítal Macronove vyhlásenie
Moskva pozitívne hodnotí vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o zámere obnoviť dialóg s Ruskom. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to dnes oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Macron uviedol, že chce zapojiť európskych partnerov do obnovenia dialógu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Minulý týždeň vyslal do Moskvy svojho poradcu Emmanuela Bonneho, ktorý viedol prvé takéto rokovania od chvíle, keď Rusko vo februári 2022 začalo svoju rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.
„Znovu sme vybudovali tieto diskusné kanály na technickej úrovni,“ uviedol Macron podľa agentúry AFP v dnes zverejnenom rozhovore s viacerými európskymi médiami. Prejavia želanie mať „dobre organizovaný európsky prístup“ s „jasným mandátom“ a bez „príliš veľa účastníkov“.
"Takéto vyhlásenia nás tešia. Už dlho hovoríme, že znižovať naše vzťahy na nulovú úroveň je nelogické, kontraproduktívne a škodlivé pre všetky strany, "uviedol Peskov.
Potvrdil tiež, že Moskva skutočne vedie kontakty s Parížom. Podľa hovorcu by v prípade záujmu tieto kontakty umožnili pomerne rýchlo nadviazať dialóg na najvyššej úrovni. „Doteraz sme však žiadne signály o existencii tohto záujmu nedostali,“ dodal Peskov.
Francúzsky a ruský prezident sa naposledy rozprávali v júli 2025 – bol to ich prvý telefonát za viac ako dva a pol roka. V roku 2022 sa Macron v sérii telefonátov pokúšal varovať Putina pred vojnou na Ukrajine a začiatkom toho istého roka dokonca osobne vycestoval do Moskvy. Po invázii ruskej armády Macron s Putinom udržiaval telefonický kontakt do septembra 2022.