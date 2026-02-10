Pravda Správy Svet Protichodné výpovede, podivné okolnosti. Polícia za týždeň našla na horách šesť mŕtvol: Toto nemá obdobu

Počas uplynulého týždňa bolo v horách na západe Bulharska nájdených šesť mŕtvych ľudí v prípade, ktorý sprevádzajú rozporuplné výpovede a podivné okolnosti. Tie prinútili miestnu prokuratúru k prirovnaniu dvoch trojnásobných úmrtí k mysterióznemu seriálu Twin Peaks. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Ide o prípad, ktorý nemá v našej krajine obdobu,“ uviedol v pondelok na tlačovej konferencii policajný riaditeľ Zachari Vaskov.

Prokuratúra sa domnieva, že úmrtie mohla byť výsledkom vraždy a následnej samovraždy alebo jednoduchej samovraždy. Nejasnosť v Bulharsku podnietila početné špekulácie a konšpiračné teórie.

V nedeľu polícia objavila troch mŕtvych, vrátane 15-ročného chlapca, v obytnom vozidle v oblasti vrchu Okolčica. Vyšetrovatelia si myslia, že táto udalosť má čo do činenia so streľbou na horskej chate blízko sedla Petrochan, po ktorej boli nájdení traja ľudia s prestrelenou hlavou a dva mŕtve psy.

Chatu využívala ako svoju základňu mimovládna organizácie na ochranu prírody. Podľa niektorých správ sa jej členovia vydávali za „lesnú stráž“ a roky strážili oblasť blízko srbskej hranice a pomáhali pohraničnej polícii.

Polícia uviedla, že päť zomrelých boli členovia tejto mimovládnej organizácie a že žili v chate. Chlapec bol synom ich priateľa. Žiadneho člena skupiny sa nepodarilo kontaktovať so žiadosťou o komentár.

Policajti zverejnili záznamy z kamier zvonka domu zhotovené 1. februára, čo bol deň streľby na chate. Ukazujú, ako sa všetci zosnulí vzájomne lúčia. Trojica tých, ktorí ostali v chate, bola neskôr na zázname zachytená, ako budovu zapaľuje.

Členovia mimovládnej organizácie podľa polície praktizovali tibetský budhizmus – v chate boli nájdené budhistické knihy a zástavy. Polícia tiež cituje príbuzného jedného z členov, ktorý hovoril o „výnimočnej psychickej nestabilite“ vo vnútri skupiny.

U tiel na chate boli nájdené štyri nábojnice, dve pištole a puška. Forenzní experti potvrdili, že streľba sa odohrala z bezprostrednej blízkosti.

Polícia následne pátrala po druhej trojici, jej členov ale objavila mŕtvych v obytnom vozidle. Dvaja z nich mali poranenia hlavy, zatiaľ čo u tretieho sa čakalo na výsledky pitvy.

„Môžeme konštatovať, že pre obe vyšetrovania je jednou z hlavných verzií, na ktorej pracujeme, vražda-samovražda a samovražda,“ uviedla Natalija Nikolovová, zástupkyňa prokurátora z odvolacej prokuratúry v Sofii.

