Návrat do čias sovietskych. Udavačstvo v Rusku prekvitá, „linka dôvery“ nestíha a FSB odporúča: Volajte 112

Na „linku dôvery“ v moskovskej centrále FSB vlani prišlo 68 785 oznámení, z ktorých 455 podľa FSB obsahovalo užitočné informácie. Regionálne pobočky tajnej služby dostali 77 772 oznámení, z ktorých 15 233 obsahovalo operačne dôležité informácie, ďalšie mali spravodajský či informačný charakter.
FSB je v Rusku zodpovedná za širokú škálu úloh, od vnútornej bezpečnosti a kontrarozviedky až po boj proti organizovanému zločinu, terorizmu a obchodu s drogami, ako aj za ochranu hraníc. Aktivity tajnej služby zosilneli po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022, poznamenala agentúra AFP. Pripomenula, že FSB pravidelne oznamuje zatknutie osôb podozrivých z veľmi závažných zločinov, spáchaných v mene Kyjeva.
Prokremeľské aktivistické skupiny tiež vyzývajú Rusov, aby úradom nahlásili každého, kto je podozrivý z podpory Ukrajiny.
Po preskúmaní telefonických udaní prijatých v minulom roku FSB uviedla, že v dôsledku začala stíhať 18 osôb za „teroristické činy“, „diverziu“ či „spoluúčasť na sabotážach“. Stíhaní jedinci sa podľa FSB „na ukrajinský rozkaz“ dopustili podpaľačských útokov na dopravnú a komunikačnú infraštruktúru v rôznych regiónoch Ruska.
Ďalšie osoby boli stíhané za úmyselné šírenie poplašných správ po tom, čo šírili anonymné vyhrážky teroristickým útokom. Jeden podozrivý Rus bol zatknutý po tom, čo na internete vyzýval na zavraždenie vládnych predstaviteľov.Čítajte viac Udávať ma naučil dedo. 'Sériová donášačka' nahlásila už 1400 ľudí. Bráni tým svoj vlastný blahobyt, tvrdí
FSB tiež tvrdí, že zmarila podvody v prípade 6193 osôb, ktoré kontaktovali jednotlivci vydávajúci sa za agentov bezpečnostných zložiek za účelom vydierania a vymáhania peňazí, čo je v Rusku bežná prax, dodala AFP.