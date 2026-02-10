Pravda Správy Svet Kremeľ sa bojí európskeho zbrojenia: Rusko tento ani budúci rok na NATO nezaútočí, tvrdí estónska rozviedka

Rusko nemá v úmysle zaútočiť na niektorú z krajín NATO tento ani budúci rok. Usilovne však pracuje na obnove svojich síl v reakcii na to, ako Európa zintenzívňuje svoje prezbrojovanie. Vo svojej výročnej správe to dnes uviedla Estónska zahraničná spravodajská služba.

Estónska rozviedka píše, že Rusko nemá v nadchádzajúcom roku v úmysle vojensky zaútočiť na Estónsko ani na žiadny iný členský štát NATO. Podobne to zrejme bude aj budúci rok, domnieva sa služba a zdôrazňuje, že Estónsko aj Európa podnikli kroky, ktoré nútia Kremeľ veľmi presne zvažovať, či a čo sa oplatí skúšať. „Našou úlohou je tento stav udržať zajtra aj v budúcnosti,“ uviedla rozviedka.

Podľa správy si Rusko vo vojne proti Ukrajine stanovuje vzdialenejšie ciele na operačnej úrovni. Mierové rozhovory, ktoré sa v poslednom čase zintenzívnili, sú podľa estónskych spravodajcov pre Moskvu len prostriedkom na získanie času a Rusko zatiaľ vojnu ukončiť nehodlá.

Varovanie pred ruskou reformou armády

Estónska rozviedka ďalej varuje, že Rusko v budúcnosti v rámci reformy svojich ozbrojených síl ďalej posilní svoje vojenské schopnosti. Aj Európa musí investovať do obrany a vnútornej bezpečnosti tak, „aby v budúcnosti Rusko dospelo k záveru, že proti krajinám NATO nemá šancu“, povedal novinárom šéf estónskej spravodajskej služby Kaupo Rosin.

„Vidíme, že ruské vedenie má veľké obavy z európskeho znovuvyzbrojovania. Vidí, že Európa by mohla byť schopná viesť nezávislú vojenskú akciu proti Rusku za dva až tri roky,“ cituje Rosina agentúra Reuters. Cieľom Moskvy je teraz tomu zabrániť.

Produkcia munície v Rusku sa rozširuje tak rýchlo, že krajina bude schopná hromadiť zásoby pre budúce vojny a zároveň pokračovať v bojoch na Ukrajine. Akýkoľvek ruský útok na Estónsko by podľa správy zahŕňal masívne použitie dronov „na súši, vo vzduchu aj na mori“.

Vzťah k USA a Číne

Estónska služba taktiež uviedla, že Kremeľ naďalej považuje Spojené štáty za svojho hlavného globálneho protivníka, pričom predstiera ochotu spolupracovať s cieľom dosiahnuť zrušenie sankcií.

„Táto zmena vyplynula z ambície Kremľa využiť novú americkú administratívu prezidenta Donalda Trumpa na obnovenie bilaterálnych vzťahov a na dosiahnutie dohody, ktorá by formalizovala porážku Ukrajiny,“ uvádza správa. „Napriek tomuto iluzórnemu otepľovaniu zostávajú ciele Ruska nezmenené: snaží sa marginalizovať USA a NATO a pretvoriť bezpečnostnú architektúru Európy podľa vízie Moskvy.“

Rusko pokračuje v invázii aj napriek tomu, že krajiny vedú rozhovory o ukončení takmer štvorročnej vojny. Washington v posledných týždňoch sprostredkoval rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí. Prezident Zelenskyj cez víkend uviedol, že USA chcú ukončenie vojny do júna.

Čína podľa estónskych spravodajcov vidí v Rusku užitočného spojenca na marginalizáciu Západu a zdroj energií pre prípad, že by jej potenciálny konflikt s Taiwanom viedol k sankciám alebo námornej blokáde. „Akékoľvek ústupky Rusku by v skutočnosti podnietili aj globálne ambície Číny,“ varuje estónska správa.

