Najkrutejšia zima za 60 rokov: extrémne mrazy si v New Yorku vyžiadali 18 mŕtvych

Mamdani v pondelok uviedol, že cez víkend v uliciach New Yorku v dôsledku mrazu prišiel o život ďalší človek. „Každý ďalší stratený život je tragédiou a myslíme na ich rodiny,“ uviedol starosta.
V New Yorku by sa malo tento týždeň začať postupne otepľovať, teploty ale podľa predpovedí stále zostanú pod priemerom pre toto obdobie. Mamdani obyvateľov mesta vyzval, aby zostali v bezpečí vo vnútri a dávali na seba vzájomne pozor. Newyorské úrady zároveň obyvateľov varovali pred nebezpečenstvom padajúceho roztápajúceho sa ľadu a snehu zo striech.
Od 19. januára, keď úrady zmiernili pravidlá pre prijatie ľudí bez domova do nocľahární, bola možnosť tohto núdzového prístrešia využitá v 1400 prípadoch, uviedol starosta. K ubytovacím kapacitám pre bezdomovcov bolo tiež zaradených dodatočných 64 hotelových izieb a do ulíc bolo vyslaných ďalších 150 pracovníkov, ktorí ľuďom bez domova pomáhajú.Čítajte viac FOTO+VIDEO: Ako na Sibíri. Silný vietor a mráz zmenil dánsku pláž na ľadové kráľovstvo