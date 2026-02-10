Pravda Správy Svet Najkrutejšia zima za 60 rokov: extrémne mrazy si v New Yorku vyžiadali 18 mŕtvych

Extrémne mrazy si v New Yorku vyžiadali 18 mŕtvych, oznámil starosta mesta Zohran Mamdani. S veľmi chladným počasím New York zápasí od konca januára, pričom 13 dní po sebe zaznamenal teploty pod bodom mrazu, čo je jedna z najdlhšie trvajúcich vĺn chladného počasia, ktoré mesto zažilo za posledných 60 rokov, napísal server BBC.

10.02.2026 13:11
Winter Weather New York Foto: ,
Ľadové kryhy plávajú na rieke Hudson pod mostom Georgea Washingtona, ktorý spája Fort Lee v New Jersey s newyorskou štvrťou Manhattan, v pondelok 2. februára 2026.
Mamdani v pondelok uviedol, že cez víkend v uliciach New Yorku v dôsledku mrazu prišiel o život ďalší človek. „Každý ďalší stratený život je tragédiou a myslíme na ich rodiny,“ uviedol starosta.

V New Yorku by sa malo tento týždeň začať postupne otepľovať, teploty ale podľa predpovedí stále zostanú pod priemerom pre toto obdobie. Mamdani obyvateľov mesta vyzval, aby zostali v bezpečí vo vnútri a dávali na seba vzájomne pozor. Newyorské úrady zároveň obyvateľov varovali pred nebezpečenstvom padajúceho roztápajúceho sa ľadu a snehu zo striech.

Od 19. januára, keď úrady zmiernili pravidlá pre prijatie ľudí bez domova do nocľahární, bola možnosť tohto núdzového prístrešia využitá v 1400 prípadoch, uviedol starosta. K ubytovacím kapacitám pre bezdomovcov bolo tiež zaradených dodatočných 64 hotelových izieb a do ulíc bolo vyslaných ďalších 150 pracovníkov, ktorí ľuďom bez domova pomáhajú.

